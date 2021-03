per Mail teilen

Es droht wohl eine Einkaufsschlacht, wenn man nur am Mittwoch vor Ostern und am Ostersamstag einkaufen kann. Tipps und Tricks, wie Sie dem Ansturm entkommen können.

Vor Ostern Lebensmittel einkaufen wird in diesem Jahr wohl kein Spaß: Sollte Gründonnerstag zum Feiertag erklärt werden und auch die Supermärkte geschlossen sein, ballt es sich vorher. Wer langen Schlangen entgehen will, muss wohl frühmorgens einkaufen und sollte seine Ostereinkäufe am besten vor Mittwoch erledigt haben.

Lieferdienste: Alternative zum Schlange stehen im Supermarkt

Werner Schmitt vom kleinen Lebensmittelladen „Guter Nachbar“ in Mainz-Gonsenheim weiß: Für viele dürfte es schwierig werden, vorab für fünf Tage am Stück frische Lebensmittel einkaufen – und dann im Kühlschrank zu lagern.

Die Lösung könnten Lebensmittel-Lieferdienste sein. Johannes Kunkel von Lieferladen.de in Stuttgart rät, sich rechtzeitig Liefertermine zu sichern. Es sei ratsam, sich so früh wie möglich festzulegen und darum zu bemühen. Das gilt auch für Rewe.

Frischfleisch vorab bestellen und einfrieren

Auch wer seinen Osterbraten vom Metzger des Vertrauens haben möchte, sollte bald zum Hörer greifen. Noch werden Bestellungen aufgenommen.

Schlange stehen am Ostersamstag ist aber nicht zu vermeiden, es sei denn, man kauft früher ein und friert ein.

Tiefkühl-Lieferdienste verschicken teils Lebensmittel per Post

Eine weitere Möglichkeit sind Bestellungen bei Tiefkühlkost-Lieferdiensten wie Bofrost oder Eismann – da kommt der Braten möglicherweise sogar mit Trockeneis per Post.

Wer es frisch will, bestellt das Oster-Lamm im Restaurant um die Ecke. Auch hier sollte man sich allerdings nicht mehr zu viel Zeit damit lassen, eine Bestellung aufzugeben.