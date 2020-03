Das Corona-Kontaktverbot treibt manche Prostituierte jetzt in Hartz 4. So wie Nicole Schulze in Trier. Sie geht auf den Straßenstrich. Homeoffice ist für sie keine Lösung.

In ihrem Wohnwagen hat Nicole Schulze ein ausgeklapptes Sofa mit rotem Spannbettlaken, ein paar Kissen, eine kleine Küche. Seit 16 Jahren arbeitet Schulze auf dem Straßenstrich, zuerst in Köln, dann in Trier. Zu ihrem Glück hat sie noch etwas gespart. Die Rechnungen für April und die Miete für ihre Wohnung kann die 40-Jährige trotz des Arbeitsverbots noch bezahlen.

„Also im Moment ist mein Verdienst auf Null. (...)Viele Frauen bieten jetzt Telefonsex oder sich im Internet an. Das ist nichts für mich. Man muss sich das so vorstellen: Ich bin seit 16 Jahren auf der Straße und auf der Straße gibt es keinen Computer.“ Nicole Schulze

Nicole Schulze könnte sich vorstellen den Beruf zu wechseln und in der Pflege zu arbeiten, zum Beispiel im Altenheim, falls das Sexarbeitsverbot wegen Corona länger bestehen bleibt. Die Chance auf einen solchen Wechsel sieht sie aber für die wenigsten Kolleginnen.

Nicole Schulze hat jetzt im Internet eine Spendenaktion gestartet, um schnell Hilfe zu bekommen. Knapp 2.000 Euro sind schon zusammengekommen. Damit will sie Frauen in Trier, aber auch bundesweit helfen. In Trier sind offiziell 150 Sexarbeiter gemeldet. Außerdem fordert Schulze, dass Frauen ausnahmsweise auch in Bordellen schlafen dürfen, um ein Dach über dem Kopf zu haben. Das Prostituiertenschutzgesetz verbietet, dass sie im gleichen Zimmer arbeiten und wohnen.

Dauer 4:20 min Folgen der Corona-Krise für Sexarbeiterinnen Unter dem Coronavirus-Kontaktverbot leiden Berufstätige in vielen Branche — besonders stark betroffen ist auch die Sexarbeit. SWR-Reporterin Eva Lamby-Schmitt traf eine Prostituierten in Trier.

Auch die Beratungsstelle für Prostituierte in Trier, A.R.A, ist alarmiert. Viele Frauen könnten obdachlos werden, erzählt die Beraterin Zuhal Resne. Denn viele Frauen hätten keinen Lebensmittelpunkt in Deutschland, sondern stammen aus den Balkanländern Rumänien, Bulgarien und Ungarn.

„Wenn sie es jetzt nicht mehr zu ihren Familien zurückgeschafft haben, dann wird es auch jetzt durch die Schließungen der Grenzen weiterhin schwierig bleiben. Die Frauen sind sozusagen in einer Sackgasse. Da versuchen wir gerade zu helfen.“ Zuhal Resne, Beraterin von A.R.A.

In Deutschland sind 32.800 Prostituierte gemeldet Der Stuttgarter Verein "Sisters" betont, dass die Behörden-Daten von Ende 2018 keine Rückschlüsse auf die tatsächliche Zahl der Prostituierten zulassen. Die Dunkelziffer sei wesentlich höher. Drei Viertel der Prostituierten sind laut Statistik zwischen 21 und 44 Jahre alt. Nur zwanzig Prozent haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Die drei häufigsten ausländischen Staatsangehörigkeiten waren

die rumänische (35 Prozent aller angemeldeten Prostituierten)

die bulgarische (10 Prozent)

die ungarische (7 Prozent). In Baden-Württemberg sind 3500, in Rheinland-Pfalz 1250 Prostituierte offiziell angemeldet.

Erste Hilfe kommt nun von der Politik: Durch das Gesetz zum Kündigungsschutz, das der Bundestag in dieser Woche beschlossen hat, sind auch Prostituierte vorerst vor Obdachlosigkeit geschützt — zumindest wenn sie offiziell zur Miete wohnen. Die Beratungsstelle in Trier fordert außerdem, dass die staatlich gemeldeten Prostituierten auch von den Corona-Hilfen des Bundes für Solo-Selbstständige profitieren sollen. Lange auf Anträge warten könnten sie aber nicht, sagt Nicole Schulze. Sie bräuchten sofort finanzielle Hilfe. Sonst bestehe auch die Gefahr, dass sie im Kampf um ihre Existenz in die Kriminalität abrutschen.