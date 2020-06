per Mail teilen

Der Deutsche Ethikrat hat Vorschläge gemacht, wie wir besser mit unseren Nutztieren umgehen können. Ein Blick in den Schweinestall der Zukunft.

Der Deutsche Ethikrat fordert unter anderem, "allen Nutztieren während ihres ganzen Lebens ein möglichst gutes Gedeihen und Befinden zu ermöglichen, das ihren artspezifischen Verhaltensformen und Erlebnismöglichkeiten entspricht". Genau das ist heute in vielen Ställen nicht möglich, sie sind geprägt von Enge und Eintönigkeit, selbst wenn sie den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

Im Schweinestall der Zukunft muss viel Platz sein

Im Stall von morgen findet ein Schwein all das, was heute meist Mangelware ist: Platz, Luft, Komfort, und eine interessante Inneneinrichtung.

Platz ist deshalb so wichtig, damit die neugierigen und aktiven Schweine ihren Bewegungsdrang ausleben können. Auf dem knappen Quadratmeter, der aktuell jedem Tier gesetzlich zusteht, ist das kaum möglich.

Dauer 7:03 min Sendezeit 18:15 Uhr Sender SWR Fernsehen Forschung für Tierglück Tierwohl - was ist das? Im Kuhstall einer Versuchsstation der Uni Hohenheim bei Stuttgart staunt Ulrike Nehrbaß, was man alles über Kühe erforschen kann.

Aufteilung der Stallfläche spielt eine entscheidende Rolle.

Statt wie heute im übertragenen Sinne eine beengte, fensterlose Einraumwohnung, ist der Stall der Zukunft in verschiedene Funktionsbereiche aufgeteilt. Im Schlafzimmer sorgen ausreichend Streu oder Matten zum Liegen für Komfort. Im Esszimmer sorgen Fütterungsmethoden und -Zeiten dafür, dass die intelligenten Schweine lange mit der Futtersuche beschäftigt sind. Und die Toilette ist natürlich abgetrennt und möglichst weit entfernt.

Schweine brauchen Auslauf für gesundes Leben

Ganz wichtig auch: Auslauf! Schweine lieben es zum Beispiel, an der frischen Luft in der Sonne zu liegen. Im Stall der Zukunft muss es deswegen geben, was heute gesetzlich nicht vorgeschrieben ist: einen Außenbereich. Weil er den Tieren das Leben erträglicher macht und weil die frische Luft sie gesund hält. Manche Schweinehalter setzen deshalb schon heute auf offene Ställe oder auf Freilandhaltung.

Duschen und Scheuerplätze sind wichtig für Schweine

Schweineduschen sorgen im Stall von morgen für zusätzlichen Komfort und Abkühlung an heißen Tagen. Bürsten oder Holzpfähle stehen zum Scheuern parat. Und weil Schweine immer auf der Suche nach Ablenkung sind und Langeweile sie aggressiv macht, wird es - anders als heute - zwingend vorgeschrieben sein, dass immer ausreichend Stroh vorhanden ist. Darin können die Schweine nach Herzenslust wühlen.

Dauer 1:35 min Werner Eckert, SWR: Tierwohl ist finanzierbar - aber das kostet Werner Eckert, SWR: Tierwohl ist finanzierbar - aber das kostet

Ungeklärte Finanzierung: Angemessene Tierhaltung muss bezahlt werden

Klar ist: All das hat seinen Preis. Ob der Stall der Zukunft Realität wird, hängt deshalb ganz entscheidend davon ab, dass die Landwirte auf ihren Mehrausgaben nicht sitzenbleiben. Zum Beispiel, weil der Staat ihnen Zuschüsse für den Stallbau zahlt. Oder weil wir Verbraucher bereit sind, mehr für Fleisch zu bezahlen.