Diebstahl auf dem Campingplatz: So haben Gauner keine leichte Beute

per Mail teilen

Die Methoden der Diebe auf Campingplätzen sind simpel und dreist, doch oft erfolgreich. Mit unseren Tipps machen Sie es Dieben schwerer, im Wohnwagen oder Zelt auf Beutezug zu gehen.

Ein Trickdieb auf dem Campingplatz: Weil Camper allzu sorglos mit ihren Wertsachen umgehen, haben Diebe leichtes Spiel: Trickdieb Giovanni Alecci zeigt auf Campingplätzen die Tricks, mit denen Gauner Urlauber bestehlen. Die Tricks und unsere Tipps dagegen können Sie oben im Video anschauen oder hier nachlesen.

Weitere Tipps zum Schutz vor Diebstählen in Zelten und Wohnwagen

Wertgegenstände auf das Nötigste beschränken: Zelt, Wohnwagen und Co. sind klein, in kürzester Zeit kann ein Dieb daher viel Beute machen. Beschränken Sie sich daher bei der Mitnahme von Wertgegenständen auf das Nötigste.

Verstecken Sie Ihre Wertgegenstände: Wertgegenstände gehören an den eigenen Körper, ins Schließfach des Platzbetreibers oder ins Auto.

Im Zelt sollte man am besten gar keine Wertsachen lassen. Tragen Sie wichtige Gegenstände wie Bargeld und Pässe auch nachts immer am Körper. Hier sind beispielsweise kleine Bauchtaschen sehr hilfreich, die sich auch mit an den Strand nehmen lassen.

Sind auf den ersten Blick keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu erkennen, können die Einbrecher nicht abschätzen, ob sich dieses Risiko auch lohnt. Lassen Sie daher Handtaschen, Geldbörsen und Elektronikgeräte selbst bei kurzen Touren niemals von außen sichtbar im Fahrzeug zurück. Und nutzen sie zum Verstauen im Pkw nicht den Fahrgastraum, sondern den Kofferraum: In der Reserveradmulde sind Wertgegenstände beispielsweise blicksicher untergebracht.

Tresore für Wohnmobile: Zahlreiche Wohnmobil-Ausstatter bieten als zusätzlichen Schutz für einen Preis ab etwa 120 Euro mobile Tresore für das Reisemobil an. Hierin können Sie Wertgegenstände und wichtige Dokumente diebstahlsicher Unterbringen.

Verzichten sie darauf, Wertgegenstände in typischen Verstecken unterzubringen – etwa unter der Matratze. Besser sind Verstecke, die wegen des Zeitaufwandes kaum zu finden sind.

Grundsätzlich absperren und auch Reißverschlüsse schließen: Egal ob man nur schnell zum Kiosk, zur Toilette oder auch zum Campingnachbar geht: Sobald man außer Sichtweite ist, und sei es nur für wenige Augenblicke, sollte man alles abschließen was abzuschließen ist. Das gilt auch für den Reißverschluss eines Zelts. Der lässt sich zwar leicht öffnen und viele Schlösser leicht knacken, aber Diebe haben es meist eilig und auf je mehr Widerstände sie stoßen, desto besser.

Schlösser aufwerten: Campingwagen haben oft einfache Schlösser. Gehört einem der Camper, lohnt es sich, über hochwertigere Austausch-Schließzylinder nachzudenken. Man kann außerdem ein Deichselschloss installieren, um den Diebstahl des ganzen Wohnwagens zu verhindern. Empfehlenswert ist dabei ein hochwertiges Bügelschloss aus Stahl statt der oft angebotenen Kunststoff-Kugeln.

Schwachstellen des Fahrzeugs sichern: An Fahrerhaustüren lassen sich die Fenster leicht aus ihrer Dichtung hebeln, leicht geöffnete Fenster laden dazu ein, mit einer einfachen Drahtkonstruktion die Verriegelung zu öffnen. Schlösser von Türen und den Klappen zu Stauräumen können leicht aufgebohrt werden. Auch Ausstell- und Schiebefenster können innerhalb von Sekunden aufgehebelt werden. Über eine ungesicherte Heckleiter lassen sich nicht nur beispielsweise Solarpaneele entwenden, auch die Dachluke ist schnell geöffnet. Zusatzschlösser, Ketten und Alarmanlagen können hier für mehr Sicherheit sorgen.

Ganz wichtig: Zeigen Sie, was Sie haben! Experten empfehlen, alle Schutzmaßnahmen von außen gut sichtbar anzubringen. So entmutigt man Diebe mitunter schon vor dem Einbruchsversuch.

Gut zu wissen: Die meisten Einbrüche geschehen nicht nachts im Hinterhof, sondern größtenteils am Tag und bevorzugt auf öffentlichen Parkplätzen. Ein solcher Einbruch dauert meist nur wenige Minuten. Im Fokus der Einbrecher stehen vor allem Bargeld, Reisepässe und kleine Elektrogeräte wie Navigationssysteme.

Da vermehrt Einbrüche auf Supermarkt-Parkplätzen geschehen, sollte nach Möglichkeit bei Einkaufstouren mindestens eine Person beim Fahrzeug bleiben. Weitere Informationen zu den Tricks der Diepe auf Parktplätzen finden Sie unter:

Und auch im Supermarkt selbst sollten Sie sich gerade in der Urlaubszeit vor Dieben in Acht nehmen. Auch dazu haben wir einen Beitrag für Sie.

Wie schützt man sich vor Überfällen?

Gerade in der Hoch-Reisezeit kommt es vermehrt zu nächtlichen Überfällen auf Camper. Mitunter betäubten die Täter ihre schlafenden Opfer durch das Versprühen von Gas. Und auch mit Übergriffen auf Autobahnen und Raststätten sollte man rechnen.

Um sich vor Überfällen zu schützen, empfiehlt der ADAC Campern folgende Vorsichtsmaßnahmen:

Möglichst auf großen, belebten Parkplätzen übernachten.

Fahrzeuge nicht neben unübersichtlichem Gebüsch abstellen.

Bei Wohnmobilen Zündschlüssel in Reichweite legen.

Das Fahrzeug so parken, dass man im Notfall ohne Rangieren sofort abfahren kann. Keine Parkstützen verwenden.

Türen und Fenster geschlossen halten. Der zwingend vorgeschriebene Sicherheitslüftungsschlitz an der Dachluke bietet ausreichend Luftversorgung.

Wenn vorhanden: Diebstahlswarnanlagen und spezielle Türsicherungen aktivieren. Gegen Gasüberfälle mit Narkosegas werden im Campingfachhandel Warngeräte angeboten.

Die Fahrerhaustüren von Wohnmobilen lassen sich von innen zusätzlich mit einem Spanngurt oder einer Kette sichern, die durch Haltegriffe, Armlehnen etc. gezogen werden.

Wetere Informatonen dazu finden Sie unter: