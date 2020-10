Etwas weniger Menschen mit hohen Schulden in Baden-Württemberg, etwas mehr hingegen in Rheinland-Pfalz, so die aktuelle Analyse der Wirtschaftsauskunftei Creditreform.

Aktuell leben immer noch 6,92 Millionen Verbraucher finanziell im Minus, das sind 10.000 weniger als im Jahr zuvor. Angesichts der Konjunkturlage geht die Creditreform aber nicht davon aus, dass die Überschuldung weiter sinken wird. Im Schnitt mehr als 29.000 Euro im Minus In Rheinland-Pfalz sind zehn Prozent der Menschen überschuldet. In Baden-Württemberg sind es acht Prozent der Einwohner. Sie haben im Schnitt über 29.000 Euro an Verbindlichkeiten. Und sie werden diese Schulden aus eigener finanzieller Kraft wohl nicht mehr tilgen können. Pirmasens auf Platz 3 der deutschen Schulden-Städte Pirmasens ist mit über 18 Prozent auch in diesem Jahr wieder die Stadt mit der höchsten Überschuldungsquote seiner Einwohner im Südwesten. Bundesweit ist das der dritthöchste Wert. Auch in Ludwigshafen, Kaiserslautern, Pforzheim oder Worms leben im Bundesvergleich verhältnismäßig viele Menschen mit hohen Schulden. Die zehn Kreise mit der höchsten Überschuldungsquote 2019. Pressestelle Quelle: Creditreform Pforzheim weiterhin Spitzenreiter in Baden-Würrtemberg Mit Blick aufs Land Baden-Württemberg ist nach wie vor der Stadtkreis Pforzheim derjenige mit der höchsten Überschuldungsquote. Sie liegt hier bei über 15 Prozent. Bei den Landeshauptstädten hat Wiesbaden weiterhin die höchste private Schuldnerquote (17 Prozent), Stuttgart steht stabil im unteren Bereich (zehn Prozent), Mainz mit acht Prozent am Ende. Altersüberschuldung steigt rasant Während die Zahl der überschuldeten Haushalte im Jahr 2019 insgesamt leicht zurückgegangen ist, hat die Altersüberschuldung deutlich zugenommen. Bei den über 70-Jährigen verdoppelt sich fast die Zahl derjenigen, die auf Pump leben. Betroffen sind jetzt rund 380.000 Rentner: Ein Anstieg von 45 Prozent innerhalb von nur zwölf Monaten. Bei den 60 bis 69 Jahre alten Verbrauchern erhöhte sich die Zahl um 15,3 Prozent auf 640.000. Noch dramatischer ist diese Entwicklung bei einem Vergleich mit dem Jahr 2013. Seitdem stieg die Zahl der überschuldeten Senioren ab 70 Jahren um 243 Prozent. Bessere Beratung, moderate Mieten Als Maßnahmen dagegen schlagen die Wirtschaftsforscher von Creditreform bessere Beratungsangebote für Menschen mit Geldproblemen vor. Dazu den Ausbau bedarfsgerechter Wohnungen für Menschen mit niedrigem Einkommen und eine entsprechende Mietpreisgestaltung.