SCHUFA bietet Auskunft per App an

Die SCHUFA sammelt über jeden von uns viele Daten und berechnet daraus, wie kreditwürdig wir sind. Ab sofort ist der sogenannte Basisscore über eine App verfügbar.

Ob Hauskredit, Handyvertrag oder Online-Shopping: Verkäufer und Anbieter wollen vor Vertragsabschluss wissen, wie kreditwürdig potenzielle Kunden sind. Diese Information bekommen sie häufig von Deutschlands größter Auskunftei SCHUFA. Auch Verbraucher haben das Recht, die über sie gespeicherten Daten einzusehen. Ab jetzt soll das noch einfacher sein.

SCHUFA stellt Auskunft über Bonify-App vor

Bislang können Verbraucher bei der SCHUFA einmal im Jahr kostenlos eine Übersicht aller über sie gespeicherten Daten anfordern. Die SCHUFA übermittelt dann auch den sogenannten Basisscore. Dabei handelt es sich um einen Mittelwert, der die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Verbrauchers angibt.

In der Bonify-App ist ab sofort der Schufa-Basisscore abrufbar. dpa Bildfunk Picture Alliance

Ab sofort ist dieser Basisscore auch über die App "Bonify" verfügbar. Dazu müssen sich Verbraucher bei Bonify identifizieren - entweder über den Personalausweis oder über das persönliche Bankkonto. Bei der Identifizierung über das Konto müssen die Nutzer Bonify 90 Tage lang Einblick in ihr Konto gewähren.

Die SCHUFA könne die Kontodaten allerdings nicht einsehen, betonte SCHUFA-Chefin Tanja Birkholz bei der Präsentation der neuen App-Funktion. Nach der erfolgreichen Identifizierung kann über Bonify der persönliche Basisscore abgerufen werden - man sieht also, als wie kreditwürdig man eingestuft ist.

Weitere Features sind geplant

Noch in diesem Jahr sollen Erweiterungen hinzukommen: So sollen Kunden in der App sehen können, welche für die Bonität relevanten Daten die SCHUFA über sie gespeichert hat. Das sind zum Beispiel Girokonten, Kreditkartenverträge, Immobilienkredite oder Leasingverträge. Ab 2024 sollen Verbraucher in der App simulieren können, wie sich ihr Score verändert, wenn sie zum Beispiel einen Kredit aufnehmen oder eine Kreditkarte kündigen.

Bonify ist bereits seit acht Jahren auf dem Markt. Vergangenes Jahr hatte die Auskunftei SCHUFA die App Bonify übernommen. Es wird betont, dass es weiterhin jeweils eigenständige Unternehmen sind und Daten nicht ohne Einwilligung der Nutzer ausgetauscht werden. Die App soll Verbrauchern dabei helfen, einen Überblick über ihre Kreditwürdigkeit zu bekommen und die Bewertung zu verbessern.

Verbraucherzentrale BW kritisiert Bonify

Verbraucherschützer sehen das neue Angebot trotzdem kritisch:

"Die App verschafft Kunden einen SCHUFA-Auszug, den Verbraucher ohnehin kostenfrei von der SCHUFA erhalten."

Das Geschäft lohne sich somit vor allem für Bonify. Denn durch die Identifizierung via Bankkonto erhalte das Unternehmen Einblick in die Bankkonten der Nutzer - und könne ihnen somit passgenaue Werbung für Finanzprodukte schicken. Dafür wiederum erhalte Bonify Provisionen von den Anbietern dieser Finanzprodukte.

Bewertung und Verkauf passen nicht zusammen

Die Vermischung dieser Geschäftsfelder findet Verbraucherschützer Buttler besonders problematisch. Einerseits gebe sich die SCHUFA als "neutrales Scoring-Unternehmen", das die Bonität der Verbraucher bewertet. Andererseits versuche die SCHUFA nun, genau diesen Verbrauchern über ihre Tochter Bonify Finanzprodukte zu verkaufen. "Insofern haben wir hier eine Verzahnung von Geschäftszweigen, welche mit Vorsicht zu genießen sind.", warnt Buttler.

Kritiker: "SCHUFA arbeitet völlig intransparent"

Wie genau die SCHUFA zu ihren Scores kommt, ist ein gut gehütetes Geschäftsgeheimnis, das die SCHUFA auch nicht preisgeben muss. Das hatte der Bundesgerichtshof 2014 entschieden. Allein deshalb rät Oliver Buttler von der Nutzung der Bonify-App ab.

"Da völlig intransparent ist, wie die SCHUFA arbeitet und Daten auswertet, um den Score zu berechnen, sollte es vermieden werden, der SCHUFA oder einem Tochterunternehmen weitere Daten zusätzlich zur Verfügung zu stellen."

Stattdessen rät die Verbraucherzentrale, sich jährlich einen Datenauszug von der SCHUFA zuschicken zu lassen und die gespeicherten Daten gründlich auf ihre Richtigkeit zu kontrollieren und - falls nötig - korrigieren zu lassen.