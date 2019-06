Es klingelt um 13 Uhr – und zwei maskierte Männer stehen in Karlsruhe mit gezogener Pistole in der Haustür. Drei Menschen werden brutal überfallen. Wer kennt die Täter?

In der Hauffstraße in Karlsruhe-Rüppurr, die beste Wohngegend der Stadt: Es ist Freitag, 12. April, kurz vor 13 Uhr, zwei Männer nähern sich einem der Häuser. Ralf Minet, Polizei Karlsruhe, erklärt: „Sie waren mit Sakko, mit Jeanshose, mit weißem Hemd gekleidet. So, dass man sich möglichst unauffällig in der Gegend bewegen konnte und nicht für größeres Aufsehen sorgte.“

Überfall am helllichten Tag - Opfer mit Klebeband gefesselt

Die Männer klingeln am Haus eines älteren Ehepaars. Als die Haushälterin öffnet, ziehen sie plötzlich Pistolen. Ralf Minet sagt: „Zunächst war es so, dass sie an der Haustür klingelten, unmaskiert. Sie trugen Schals um den Hals, die haben sie zur Hälfte über das Gesicht gezogen. Als sie das Haus betraten, war dann quasi die Maskierung vorhanden.“ Mit gezogener Waffe zwingen die Männer die Haushälterin, sie zu den Eigentümern zu bringen. Das ältere Paar ist völlig überrascht, Gegenwehr ausgeschlossen. Die Täter haben die Kontrolle.

Ralf Minet erklärt: „Ein Täter hielt alle drei Personen in Schach mit einer Schusswaffe. Der andere Täter hat das komplette Haus durchsucht nach Wertsachen und ist auf einen hohen Bargeldbetrag gestoßen. Insgesamt waren es 20.000 Euro und ein Goldbarren von einem Kilo.“ – im Wert von 37.000 Euro.

Ralf Minet von der Polizei Karlsruhe ermittelt in dem Fall. SWR

Überwachungskamera zeichnet auf

Die Täter haben genug. Bevor sie fliehen, fesseln sie ihre Opfer mit Klebeband. Ralf Minet vermutet, um so die Flucht zu erleichtern und um Zeit zu gewinnen, bevor eine polizeiliche Fahndung anläuft.

Als sie das Haus verlassen, reißen sich die Täter die schützenden Tücher vom Gesicht, um nicht aufzufallen. Was sie nicht wissen: Ein paar Häuser weiter werden sie von einer Überwachungskamera gefilmt. Ralf Minet beschreibt sie so: „Hier auf der rechten Seite handelt es sich um einen drahtigen Täter, das war auch der Wortführer wohl. Sein Tatgenosse, der ist deutlich kräftiger gebaut und das Haar seitlich auch rasiert.“

Eine Überwachungskamera hat die Täter gefilmt. SWR

Die Polizei bittet um Mithilfe

Die Kriminalpolizei Karlsruhe wertet die Bilder der Überwachungskamera und auch alle Zeugenaussagen aus. Ergebnis: Die Täter waren bereits rund zwei Stunden vor der Tat im Viertel unterwegs und schauten sich um. Wer kann die Täter identifizieren? Wer weiß etwas über ihre Flucht?

Die Täter sind immer noch auf freiem Fuß. Nach dem Überfall in der Hauffstraße in Karlsruhe-Rüppurr flüchteten sie nach Süden in Richtung Märchenring. Dort verliert sich ihre Spur. Den Opfern fiel der osteuropäische Akzent des Wortführers auf. Beide Täter werden auf 30 Jahre bis maximal 50 Jahre geschätzt. Ein Täter ist von normaler Statur, trägt helles, kurzes Haar. Der zweite ist etwas kräftiger, hat dunkles kurzes Haar.

Auffällig war außerdem eine rote Stofftasche, in der die Räuber nach der Tat ihre Beute verstauten. Wer hat die Männer gesehen oder kann Hinweise auf sie geben? Die Polizei Karlsruhe bittet um Ihre Hilfe.

Wer hat die Männer gesehen oder kann Hinweise geben? Die Polizei Karlsruhe bittet um Mithilfe.