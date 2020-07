Xanthan, auch bekannt als Zusatzstoff E 415, ist ein Gelier- und Verdickungsmittel. Der wasserlösliche Ballaststoff wird von einer bestimmten Bakterienart produziert. Innerhalb von zwei Tagen wandeln sie Zucker in Xanthan um, das anschließend getrocknet wird. Der Einsatz von gentechnisch veränderten Mikroorganismen ist möglich, aber nicht abschließend geklärt.



Xanthan gilt als unbedenklich, kann sogar positive Effekte haben, wie einen niedrigeren Blutzuckerspiegel. Xanthan ist auch bei verarbeiteten Bio-Lebensmitteln erlaubt.



In der Molekularküche gehört Xanthan zu den Standardpulvern, um flüssigen Lebensmitteln eine feste Konsistenz zu geben. Außerdem empfehlen Fitness-Blogger Xanthan gern, weil es Proteinshakes fester macht und das Sättigungsgefühl unterstützt. Denn als Ballaststoff bindet es Flüssigkeit und wird unverdaut wieder ausgeschieden. Eine abschließende wissenschaftliche Beurteilung zur Sättigung steht allerdings noch aus.



Xanthan wirkt auch emulgierend, verbindet also Wasser mit Fett. Deshalb wird es auch häufig in der Kosmetikindustrie eingesetzt.