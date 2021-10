Baechu-Kimchi: in pikanter Marinade fermentierter Chinakohl

Kimchi gibt es in vielen köstlichen Varianten und mit vielen verschiedenen Zutaten. Wir kombinieren den klassischen Chinakohl und Rettich mit Sesam und Äpfeln.

Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Sabine Schütze

Zutaten:

1 Chinakohl

130 g Salz

2,5 l Wasser

2 Bund Frühlingszwiebeln

4 Möhren

2 Äpfel

1 Rettich

2 Chilis

5 TL Sesam

3 TL Kurkuma

1 TL Zucker

1 TL Chiliflocken

1 etwa 10 cm langes Stück Ingwer

6 Stück Knoblauchzehen

5 TL Tamarindenpaste (wenn vorhanden)

3 TL Fischsauce (wenn vorhanden)

Tag 1

1. Das Salz im Wasser auflösen. Die zwei äußeren Blätter des Chinakohls entfernen. Den Kohl längs vierteln und samt Einzelblätter in ein Gefäß mit der Salzlake legen. Den Kohl beschweren, damit er vom Salzwasser bedeckt ist. Einen Tag stehen lassen.

2. Aus den restlichen Zutaten eine Gewürzpaste herstellen. Dazu Rettich, Möhren und entkernte Äpfel hobeln. Frühlingszwiebeln, Knoblauch und Chilis klein schneiden. Alles zusammen mit den restlichen Gewürzen verkneten und abgedeckt ebenfalls einen Tag stehen lassen. (Die Gewürzpaste kann auch an Tag 2 frisch zubereitet und direkt weiterverarbeitet werden.)

Tag 2

3. Den Chinakohl mindestens eine Viertelstunde gut abtropfen lassen.

4. Dann auf jedes einzelne Blatt reichlich Gewürzpaste verstreichen.

5. Den Kohl mit der Blattspitze zuerst in ein Drahtbügelglas (Fassungsvermögen: 1,5 Liter) geben. Schön fest an die Glaswand drücken. Der Strunk guckt nach oben zum Deckel.

6. Zweites Kohlviertel ebenso vorbereiten und ins Glas geben. Die andere Kohlhälfte kommt in ein zweites Glas.

7. Übrige Gewürzpaste in die freien Zwischenräume drücken, so dass möglichst keine Luftblasen bleiben.

8. Gläserinhalt fest mit einem Kohlblatt abdecken.

9. 100 ml der Salzlake des Chinakohls mit 100 ml Wasser verdünnen. Damit kann das Glas aufgefüllt werden, um das Kohlblatt etwa einen Zentimeter mit Flüssigkeit zu bedecken. Glas verschließen.

Die Kimchi-Gläser jetzt drei Tage bei Zimmertemperatur stehen lassen. Anschließend kühler stellen und nochmal etwa drei Wochen weiterfermentieren lassen. Danach schmecken lassen oder noch länger aufbewahren.

