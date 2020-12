Gänse sind wachsame Tiere mit wärmenden Federn und hochwertigem Fleisch. Richtig zubereitet überzeugt das fette Geflügel mit reichlich Mineralstoffen und viel Geschmack.

Gänse sind wohl das älteste Nutzgeflügel der Menschen. Ganz besonders sind die Weidetiere in der kalten Jahreszeit zwischen November und Jahreswechsel bei uns beliebt – als gebratene Delikatesse auf dem Tisch. Und das aus gutem Grund.

Viel gutes Fett macht Gans aromatisch und gesund

Das dunklere Fleisch der Gans erinnert optisch eher an Rindfleisch als an Geflügel und schmeckt auch kräftiger. Durch den hohen Fettanteil wird das Aroma noch mehr intensiviert.



Gänsefleisch ist das fetteste Geflügel. Schieres Muskelfleisch mit Haut hat deutlich mehr als 300 Kilokalorien pro 100 Gramm. Hähnchenfleisch bringt es nur auf gut 100 kcal pro 100 Gramm. Es liefert damit nur rund ein Drittel so viel Energie wie Gänsefleisch.



Gänsefleisch ist wie jedes Fleisch ein guter Proteinlieferant. Die dunklere Fleischfarbe weist auf einen hohen Anteil des Muskelproteins Myoglobin hin. Je mehr sich ein Tier bewegt und je älter es wird, desto mehr bildet es von diesem eisenhaltigen Muskelfarbstoff, der dem roten Blutfarbstoff Hämoglobin ähnlich ist und Sauerstoff im Muskelgewebe speichert.



Gänsefleisch enthält damit also deutlich mehr des wichtigen Spurenelements Eisen als Hühnerfleisch. Es liefert mit 23 mg beachtliche Mengen des Mineralstoffs Magnesium, der für die Muskeln Muskulatur und Nerven wichtig ist. Auch der Gehalt an Zink, Vitamin A und einigen B-Vitaminen ist nennenswert.



Gänsefleisch besteht zu rund einem Drittel aus Fett, wobei es deutlich weniger der gesättigten Fette enthält (35 %) als Butter etwa (51 %). Wichtig sind die vielen einfach ungesättigten Fettsäuren, die den Cholesterinspiegel positiv beeinflussen, ebenso die etwa 10 Prozent mehrfach ungesättigten Fette wie Omega-6- und Omega-3-Fettsäuren. Sie wirken sich positiv auf das Herz-Kreislaufsystem aus und können sogar Entzündungen hemmen.



Gänse auf der Weide können sich weitgehend selbst versorgen. Diese Haltungsform ist nicht nur artgerecht, sie verbessert auch die Fleischkonsistenz und etwas auch den Anteil der entzündungshemmenden Omega-3-Fettsäuren. Denn genau die frisst die Gans mit den grünen Pflanzen. Und diese pflanzlichen Fette werden teilweise in tierische, andere essenzielle Omega-3-Fettsäuren umgewandelt. Die wenigen Untersuchungen zu diesem Thema zeigen aber nur sehr geringe Unterschiede zwischen Gänsen aus Intensivmast und Freilandhaltung.

Gans nicht grob auseinanderschneiden, sondern zuerst Flügel und Keulen abtrennen, dann das Brustfleisch wegschneiden Imago Imago

Gans-Zubereitung: Garen bei niedriger Temperatur

Unvergleichlich zart wird die Gans, wenn sie bei niedriger Temperatur gegart wird. Das klappt im Backofen, wenn ein komplettes Tier auf den Tisch soll. Wenn Sie dagegen nur einzelne Stücke zubereiten, dann sollten Sie unbedingt das Vakuumgaren im Wasserbad ausprobieren, das sogenannte Sous-Vide-Garen.



Im Backofen braucht eine 4 kg schwere Gans bei 200-220°C bis zu 5 Stunden. Beim Niedrig-Temperatur-Garen benötige ich etwa doppelt so lange. Dafür gibt es dann aber besonders zartes und saftiges Gänsefleisch.



Wer Sous-vide garen will, braucht nicht nur ein Vakuumiergerät, sondern auch mindestens einen Sous-Vide-Stick, der das Wasserbad auf die exakt eingestellte Temperatur halten kann. Diese Methode ist ideal für Gänsekeulen oder Bruststücke. Eine komplette Gans ist zu groß

Freilandhaltung versus Intensivmast

So geht Niedrigtemperatur-Garen im Backofen Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Die vorbereitete Gans am besten auf einem Ofengitter in ein tieferes Backblech legen.



Noch besser ist der Bräter, also dieser große, ovale, tiefe Topf. Hier spritzt nicht so viel Fett raus und die Sauerei im Ofen hält sich in Grenzen. Backblech oder Topf sind wichtig, um das auslaufende Gänsefett aufzufangen.



Die Gans wird zuerst bei hoher Hitze für eine gute Stunde im Ofen vorgegart. Das Ofengitter hat den Vorteil, dass die Gans während der gesamten Garzeit nicht umgedreht werden muss, weil sie nicht in ihrem eigenen Fett liegt. So wird sie ringsum gleichmäßig knusprig.



Die Gans nach der Stunde aus dem Ofen nehmen, das aufgefangene Fett aus dem Blech oder Topf abgießen und in einem kleinen Topf für spätere Verwendungen aufbewahren. Das Blech samt Gans zurück in den Herd schieben und die Temperatur auf 75 Grad bis 80 Grad zurückregeln.



In den folgenden neun Stunden wird das Gänsefleisch nun weich, verändert aber seine Farbe nicht mehr. Deshalb macht es auch nichts, wenn es etwas länger bei niedriger Temperatur gart. Hier brennt nichts an. Man kann das gut über Nacht erledigen (lassen).



Am nächsten Tag dann vor dem Servieren die Gans nochmal eine halbe Stunde bei 180 Grad richtig durcherhitzen. Dadurch wird die Haut optimal knusprig, ohne dass die Gans an Saftigkeit einbüßt.

So geht Niedrigtemperatur-Garen im Wasserbad (Sous-vide) Sous-vide stammt aus dem französischen Sprachgebrauch und bedeutet „unter Vakuum“. Das Gargut kommt in einen Vakuumbeutel und wird dann im Wasserbad bei Temperaturen zwischen 45 und 90 Grad gegart.



Für das Wasserbad gibt es spezielle Sous-Vide-Geräte oder auch sogenannte Sticks, die einfach in einen großen Topf mit Wasser gehängt werden. Der Stick wälzt das Wasser um, so dass es überall die genau gleiche Temperatur hat.



Die Vorteile dieser Methode sind ähnlich wie beim Niedrigtemperatur-Garen im Backofen. Sie überzeugt mit saftig, zarten Resultaten und vor allem einem unvergleichlichen Geschmack, weil Fleisch und Gemüse quasi im eigenen Saft garen und nichts verloren geht. Und es ist unproblematisch, das Gargut länger im Wasserbad zu belassen.



Gänsekeulen und -brust können gut im Vakuumbeutel zubereitet werden. Dazu werden die Teile am besten einzeln im Beutel vakuumiert oder mit etwas Platz dazwischen nebeneinander, wenn Beutel und Kochtopf groß genug sind.



Das Fleisch wird mit den gewünschten Kräutern und Gewürzen vorbereitet. Bei Ente oder Gans kann die Haut vorher kreuzförmig eingeschnitten und mit Honig bepinselt werden, Salz und Pfeffer drüber, ein paar Scheiben Orangen dazu oder ein Zweig Rosmarin. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. - Alles zusammen vakuumieren.



Fleisch bei 65 Grad Wassertemperatur zwischen 2 und drei Stunden garen. Anschließend noch in einer heißen Pfanne kurz kross anbraten, einige Minuten ruhen lassen und servieren.

Wem eine komplette Gans zu viel ist, der kauft einfach nur Gänsekeulen und bereitet die zu Imago Imago

Gänse brauchen eigentlich viel Platz: zwei erwachsene Tier mindestens 400 Quadratmeter, damit sie sich gut selbst versorgen und bewegen können. Das ist bei der typischen intensiven Haltung allerdings illusorisch. Trotzdem, gerade deutsche Freilandgänse haben es in dieser Hinsicht meist ziemlich gut.



Doch etwa 80 Prozent der Gänse, die bei uns auf dem Tisch landen, stammen aus Osteuropa, meist aus Ungarn und Polen. Hier leben die Tiere oft zusammengepfercht in Ställen, können für Stopfleber sogar noch zwangsernährt werden. Diese Gänse werden bei uns tiefgefroren und günstig angeboten.

Qualvoller Lebendrupf in der EU verboten, das Raufen nicht

Das qualvolle Lebendrupfen ist in der EU verboten, also lebenden Gänsen die Federn für die Daunenproduktion auszurupfen. Aber das sogenannte Raufen ist erlaubt. Das ist das Auskämmen von losen Federn während der natürlichen Mauser. In China, Ungarn und Polen wird häufig gerauft - und wohl auch längst nicht immer zum richtigen Zeitpunkt. Nachprüfbar ist das allerdings nicht.



Schnell gemästete Gänse aus der Intensivmast erreichen schon nach neun Wochen ihr Schlachtgewicht von 4,5 bis 5,5 kg. Größere Tiere werden rund vier Monate lang gemästet und bringen dann bis zu 6,5 kg auf die Waage. Gänse aus Weidemast sind am größten. Sie leben bis zu acht Monate und wiegen etwa 7 kg.



Es lohnt sich, auf die Herkunft zu achten. Die muss aber nicht verpflichtend angegeben werden und gerade bei Importware wird gern darauf verzichtet.

In Deutschland wachsen die Gänse meist in „Bäuerlicher Freilandhaltung“ auf. Hier können sie, müssen aber nicht, auch zusätzlich noch unbegrenzten Auslauf genießen. Diese Haltungsformen sind genau wie die entsprechenden Bezeichnungen durch die EU-Verordnung Nr. 543/2008 geregelt. Das gilt auch für Bio-Gänse.



Angaben wie „bäuerliche Aufzucht“ oder „tiergerechte Haltung“ sind wiederum nicht gesetzlich geregelt. Das heißt, diese Begriffe können beliebig genutzt werden. „Bäuerliche Freilandhaltung“ oder „Bäuerliche Freilandhaltung – unbegrenzter Auslauf“ sind dagegen klar definierte Bezeichnungen.

Gänse sind das älteste Nutzgeflügel der Menschen Imago Imago

Weitere Tipps für den Geflügel-Kauf aus artgerechter Haltung finden Sie bei der Verbraucherzentrale.

Gans kühl lagern

Frisches Gänsefleisch hält sich im Kühlschrank 2-3 Tage. Idealerweise lagert es im kühlsten Bereich am Kühlschrankboden, direkt über dem Gemüsefach. Dort herrschen Temperaturen von 2 bis 3 Grad.



Planen Sie bei einer gefrorenen Gans mindestens einen Tag zum Auftauen ein. Sie braucht, je nach Größe, im Kühlschrank deutlich mehr als 24 Stunden dafür.



Sollten noch einzelne Federkiele in der Haut stecken, können Sie die mit einer Pinzette herausziehen. Anschließend die Gans außen und innen gründlich abspülen und mit Küchenpapier trocken tupfen, bevor sie zubereitet wird.