Erdbeeren sind empfindlich, halten nur wenige Tage. Deshalb lohnt es sich, die Saison zu verlängern und Erdbeeren zu einzufrieren oder zu konservieren. Die wichtigsten Tipps.

Dauer 6:56 min Sendezeit 20:15 Uhr Sender SWR Fernsehen Erdbeeren in der Corona-Krise – Preise und Qualität Inwieweit wird die diesjährige Erdbeerernte durch die Corona-Krise überschattet? Sind deutsche Früchte wirklich leckerer – und wie teuer werden sie voraussichtlich?

Rein statistisch isst jeder Deutsche dreieinhalb Kilo Erdbeeren im Jahr. Unvorstellbar, denn diese Statistik bedeutet, dass es viele Menschen gibt, die kaum Erdbeeren essen. Ich allein verdrücke nämlich während der Erdbeersaison mindestens 15 Kilo, esse sie eigentlich täglich. Und ich bin damit nicht allein. Wo also leben die Menschen, die die Statistik so massiv nach unten ziehen?



Vielleicht liegt es daran, dass die Erdbeeren im Supermarkt manchmal schon ziemlich angematscht sind und wenig zum Kaufen einladen. Vielleicht auch daran, dass Erdbeeren nicht ganz preiswert sind, weil sie aufwändig von Hand gepflückt werden müssen. Und genau das ist mein Tipp: selbst Hand anlegen und Geld sparen.

Erdbeeren pflücken: eine in den Korb, eine in den Mund Imago Imago

Gerade öffnen die Selbstpflückfelder mit Erdbeeren. Dieses Jahr dürften es sogar einige mehr als sonst sein. Denn weil aufgrund der Corona-Situation nicht ausreichend Erntehelfer auf die Felder kommen, haben die Erdbeerbauern so eine Möglichkeit, ihre Früchte loszukriegen.



Natürlich gelten derzeit auch spezielle Corona-Regeln auf dem Feld. Die machen sich hauptsächlich beim abschließenden Wiegen bemerkbar. Aber grundsätzlich hat sich nichts geändert. Entweder man nimmt eigene Behältnisse für die Erdbeeren mit oder man kauft vor Ort etwa Spankörbe oder Pappschalen, die man wieder verwenden kann.

Wo kann man in Rheinland-Pfalz Erdbeeren pflücken?



Das Pflücken lohnt sich aus drei Gründen: die Erdbeeren kosten nur rund die Hälfte, sie sind absolut frisch und schmecken (deshalb) meist deutlich besser.



Wer nicht weiß, wo Felder zum Selbstpflücken sind, kann im Internet nachschauen. Entweder bei www.proplanta.de (Maps) oder bei www.erdbeergut.de

Und weitere Tipps zum Selbstpflücken finden Sie auf der Seite der Sendung ARD Buffet, bei der ich am 25.Mai zu Gast war.

Erdbeeren selbst pflücken macht Spaß und spart Geld Imago Imago

Einheimische Erdbeeren schmecken besser

Import-Erdbeeren aus Spanien oder Marokko, wie sie in den Supermärkten angeboten werden, sind extrem feste Sorten, weil sie sonst den dreitägigen Transport mit dem LKW nicht überstehen. Dieses Jahr gibt es aufgrund von Corona weniger Erdbeeren aus Spanien, weil dort ebenfalls kaum Erntehelfer sind.



Die Erdbeeren für Tiefkühlware und für die verarbeitende Industrie, die daraus zum Beispiel Marmelade macht und die Erdbeeren für Backwaren nutzt, kommen in der Regel aus Osteuropa, China und Nordafrika.



Deutsche Erdbeeren sind fast allesamt zum Sofortverzehr gedacht. Deshalb können einheimische Erdbeeranbauer auch andere Sorten nutzen, die etwas weicher sind, dafür aber intensiver schmecken.



Direktvermarkter, also die mit Hof- und Standverkauf, bauen manchmal andere Erdbeersorten an, als Produzenten, die für Discounter und Supermärkte ernten. Denn durch die längere Vermarktungszeit müssen die Erdbeeren ebenfalls fester sein.

Die Erdbeeranbauer rechnen damit, in diesem Jahr mindestens 20 Prozent weniger Früchte zu ernten als üblich. Letztes Jahr konnten sie in Baden-Württemberg 27.000 Tonnen Erdbeeren pflücken. Aus Rheinland-Pfalz stammen knapp 5.600 Tonnen.



Typische frühreife Sorten sind Clery und Daroyal. Dann folgt die frühe Sorte Lambada. Senga Sengana ist bereits eine etwas spätere Erdbeere. Späte Sorten wie die Malwina werden immer seltener, weil die meisten Erbeererzeuger auf frühe Sorten setzen, um höhere Preise zu erzielen. Mieze Schindler ist eine kleine, sehr intensive und zarte Erdbeere. Sie wird aber nicht mehr im großen Stil angebaut.



Tipp: Nur komplett rote, also reife Früchte haben ihr Aroma entwickelt. Unreif gepflückte Erdbeeren reifen nicht nach. Wichtig ist außerdem, dass die grünen Kelchblätter noch an der Frucht sind. Dann kann der Saft nicht auslaufen und die Erdbeere verdirbt langsamer.



Im Juli endet die Erdbeersaison, weil es dann zu heiß für die Früchte ist. Dann gibt es nur noch vereinzelt Erdbeeren von Sorten, die das ganze Jahr lang tragen.

Je frischer die Erdbeeren, desto schmackhafter. Schon wenige Stunden nach der Ernte beginnt sich der Erdbeergeschmack zu verflüchtigen, im wahrsten Wortsinn. Wissenschaftler haben knapp 400 geschmacksgebende Substanzen in der Erdbeere identifiziert. Etwa 20 davon sind die Hauptgeschmacksgeber. Untersuchungen haben gezeigt, dass Erdbeeren schon einen Tag nach der Ernte nur noch halb so gut schmecken.



Am besten schmecken Erdbeeren direkt beim Pflücken. Das hat nicht nur mit der Frische zu tun, sondern auch mit der Temperatur. Warme Erdbeeren haben im Gegensatz zu gekühlten ihr Aroma voll entfaltet.

Erdbeeren haben kaum Kalorien, dafür aber reichlich Vitamin C - mehr als Zitronen. Folsäure, Kalzium und Magnesium sorgen zusammen mit sekundären Pflanzenstoffen für einen zusätzlichen Nährstoffkick. Das enthaltene Kalium kann leicht entwässernd wirken.



Weil die Erdbeere eigentlich eine Nuss ist, genauer eine Sammelnussfrucht, hat sie auch ein allergenes Potenzial. Gerade Nussallergiker können deshalb auf Erdbeeren reagieren. Möglich ist auch eine Kreuzallergie. Wer auf Birkenpollen allergisch ist, kann auch mit Erdbeeren Probleme kriegen, weil deren Eiweißstoffe ähnlich sind.

Die empfindlichen Früchte halten sich im Kühlschrank etwa zwei Tage. Damit sie nicht schimmeln, ist es wichtig ist, dass die Erdbeeren in luftdurchlässigen Behältnissen aufbewahrt werden, also nicht in Plastik- oder Glasschüsseln. Die Pappschalen, in denen sie verkauft werden, sind idealer.

Pappe oder Holz statt Plastik oder Glas: So gebettet bleiben Erdbeeren länger frisch! Colourbox



Ebenfalls wichtig: nicht waschen. Durch die zusätzliche Feuchtigkeit verderben die Erdbeeren schneller.

Erdbeeren also erst vorsichtig abspülen, wenn man sie sowieso isst oder zubereitet und nicht lange im Wasser liegen lassen, sondern direkt zum Abtropfen auf Küchenpapier legen. Dann erst die grünen Blätter wegschneiden.

Wenn die Erdbeeren nach dem Aufenthalt im Kühlschrank noch eine halbe Stunde auf Zimmertemperatur kommen können, schmecken sie besser.

Erdbeeren können eingefroren werden, werden aber weich und matschig. Dagegen hilft nur Schockfrosten, also das extrem schnelle Runterkühlen innerhalb weniger Minuten auf bis zu minus 40 Grad. Diese Methode nutzt die Industrie für ihre Tiefkühlprodukte. Denn dabei entstehen durch das enthaltene Wasser keine großen, spitzen Eiskristalle, die die Zellwände der Erdbeeren zerstechen, sondern lediglich winzigste Eiskügelchen, die die Frucht nicht verletzen.

Ohne einen teuren Schockfroster werden Erdbeeren nach dem Auftauen matschig Colourbox

Solche Schockfroster gibt es inzwischen zwar auch für den Privat- oder Gastrogebrauch. Aber sie sind mit 1.500 Euro aufwärts sehr teuer, so dass sich eine Anschaffung nur lohnt, wenn man sie viel und regelmäßig nutzt.



Es bleibt also dabei, selbst eingefrorene Erdbeeren taugen nicht mehr für Erdbeertorten. Selbst wenn man sie einzeln vorfriert und erst dann eintütet, ändert sich nichts daran. Die Erdbeeren sind nach dem Auftauen weich und haben reichlich Saft abgegeben.

Von mundgerechten Stücken und Erdbeerpüree

Es ist hilfreich, sich vorm Einfrieren darüber Gedanken zu machen, was später aus den Erdbeeren werden soll. Aufgetaute Erdbeeren eigenen sich beispielsweise zum Einrühren in Joghurt etwa oder für Erdbeercreme in einer luftigen Biskuitrolle oder Desserts wie Erdbeer-Tiramisu.

Ob pürriert oder kleingeschnitten: So passen mehr Erdbeeren in die Gefriertruhe. Getty Images iStockphoto

Dafür werden sie sowieso in kleinere Stücke geschnitten. Und das kann man gut schon vor dem Einfrieren machen. So spart man Platz im Froster. Denn ganze Erdbeeren brauchen deutlich mehr Volumen.



Eine andere Möglichkeit ist, die Erdbeeren fertig püriert einzufrieren. Dafür etwas Zucker und Zitronensaft zugeben. Das Püree kann in festen Behältern eingefroren werden oder in Eiswürfelschalen. Die Erdbeer-Eiswürfel lassen sich dann in ein Glas Sekt geben oder super unter Quark rühren.

Erdbeer-Sorbet mit Basilikum

Meine letzte Idee zum Einfrieren: Erdbeereis selbst machen.

Es gibt unendlich viele Rezepte mit Sahne oder Joghurt oder als Sorbet, gern und oft kombiniert mit Basilikum. Ein Traum.

Ob in der milchigen Variante oder als Sorbet: Erdbeereis ist einfach zuzubereiten! Colourbox

Ich selbst bevorzuge das Sorbet, weil die eingefrorene Eisvariante mit Sahne nicht cremig wird. Um das hinzukriegen, braucht man definitiv eine Eismaschine. Das Sorbet geht also einfacher und kann sowohl pur genossen werden kann als auch im Sekt.

Erdbeeren, Basilikum, Zucker und Zitronensaft: Mehr braucht es nicht für ein leckeres Sorbet. Colourbox

Hier nur ein Grundrezept, dass man je nach Lust und Laune abwandeln kann:



500 Gramm Erdbeeren

mit 150 Gramm Zucker pürieren,

Saft einer halben Zitronen dazu

und fein gehackte Basilikumblätter von mindestens 5 Stielen.

Einfrieren. Genießen.

Natürlich kann man Erdbeeren einkochen. Ich kenne das noch, meine Oma hat sich diese Arbeit noch gemacht. Und im Winter wurden die süßen, matschigen Erdbeeren dann mal als Kompott aus dem Keller geholt.



Heutzutage verarbeitet man die Erdbeeren höchstens noch zu Marmelade. Und auch das wird immer seltener, weil industriell produzierte Erdbeermarmelade unterem Strich günstiger ist und kaum schlechter schmeckt. Damit sich die Arbeit lohnt, Marmelade selbst zu kochen, muss sie einen extra Kick haben. Weiße Schokolade etwa passt gut dazu und frische Kräuter.

Um den vollen Geschmack und die komplette Bandbreite der Nährstoffe zu genießen, kann man sich die Erdbeermarmelade auch kalt anrühren. Dazu braucht man nicht die kleinen Beutel aus dem Supermarkt, die für Fruchtaufstriche ohne Kochen angeboten werden. Die bestehen zu 96 Prozent aus Zucker, den man letztendlich sehr teuer bezahlt, und liefern unnötige Konservierungsstoffe mit. Das geht besser, einfacher und günstiger.

Nicht nur Zucker konserviert, sondern auch Alkohol. Wie wäre es also mit einem süßen Erdbeer-Limes mit Wodka, der prima in spritzige Sommerdrinks passt?

Pürierte Erdbeeren mit Zucker lassen sich außerdem trocknen und zu einem sogenannten Fruchtleder verarbeiten. Das lässt sich als Snack überall gut mit hinnehmen und hält Naschkatzen wie mich erfolgreich von Schokolade ab.