"Also, wenn es sehr schön aussieht, ist natürlich ein tolles Gefühl. Wenn es schlecht aussieht, ärgert man sich natürlich. Aber auch der visuelle Eindruck ist nur ein Teil. Wir warten ja nachher die Mähdrescher-Ergebnisse ab. Und da ist es dann wirklich so, dass man schon mit fiebert. Wie kommt es an? Hoffentlich sind dann eins oder zwei dabei, die wirklich gut sind. Ja, es ist ein richtiges Mitfiebern."

Prof. Friedrich Longin, Leiter Arbeitsgruppe Weizen Landessaatzuchtanstalt Universität Hohenheim