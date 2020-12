per Mail teilen

Weihnachtszeit ist Spendenzeit. Denn wenn das Fest der Liebe näher rückt, wollen viele etwas Gutes tun. Wir geben Tipps, damit das Geld an der richtigen Stelle ankommt.

Mit der Spendenbüchse auf Menschenfang – es gibt einige Tricks, die es uns schwer machen, nein zu sagen und vorbeizulaufen.

Die Tricks unseriöser Spendensammler

Trick 1: Die angebliche Spenderliste

Wenn auf einer Liste viele Namen stehen, erweckt das den Eindruck, dass es für andere selbstverständlich war, mitzumachen. Das appelliert an die Ehre mancher Menschen und den Wunsch, Teil der Gemeinschaft zu sein. Und wenn die eingetragenen Spenden auf der Liste eine gewisse Höhe haben, scheut man sich davor, weniger zu geben. Die Listen fertigen die unseriösen Spendensammler meist selbst im Vorhinein an.

Trick 2: Die Mitleidsmasche

Katastrophenopfer, Gewalt gegen Kinder, Tiere in Not – am besten auf Fotos zu sehen – das erweicht die Herzen vieler Passanten. Denn die Bilder rufen Mitgefühl und unseren Willen zur Hilfe hervor.

Trick 3: Hartnäckigkeit

Unseriöse Spendensammler fallen oft durch Aufdringlichkeit auf. Sie laufen Passanten hinterher und appellieren an deren Hilfsbereitschaft. Einige Angesprochene ziehen dann Geld aus der Tasche, um den Sammler loszuwerden.

„Wenn jemand auf uns zuläuft, der offensichtlich Spenden haben will, muss man sich erstmal fragen: Will ich in dieses Gespräch einsteigen? Ich muss mich nicht mit jedem unterhalten, der mich auf der Straße anspricht. Es ist mein gutes Recht einfach zu sagen 'Nein' – und weiterzugehen. Und das ohne schlechtes Gewissen.“ Martin Morgenstern, Psychologe

Wer Spenden sammeln darf

Sammlungen von Geld- und Sachspenden in Innenstädten und an Haustüren müssen nur in Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Thüringen bei Behörden angemeldet und genehmigt werden – hier können Bürger sich die Genehmigung zeigen lassen.

In den meisten Bundesländern reicht es aber, wenn Spendensammler einen Verein gründen und sich eine Satzung geben. Seriöse Vereine sollten als gemeinnützig anerkannt sein. Sie erstellen oft auch einen Jahresbericht dazu, was mit den Spenden passiert ist. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hält es für angemessen, wenn 60 bis 65 Prozent der Einnahmen für den guten Zweck verwendet werden.

So erkennen Sie seriöse Spendensammler

Spendenberater Burkhard Wilke vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) rät dazu, sich einen Spendensammlerausweis und auch einen Personalausweis zeigen zu lassen. Hat der Sammler nichts zu verbergen, sollte er beides vorweisen können.

Das DZI vergibt ein Spendensiegel, wofür Organisationen ein freiwilliges Prüfverfahren durchlaufen müssen. Das Fehlen eines solchen Siegels bedeutet nicht zwangsläufig, dass es sich um eine unseriöse Organisation handelt. Das Institut veröffentlicht aber auch Warnhinweise über zweifelhafte Spendensammlungen und listet auf, welche Organisationen nicht förderungswürdig sind. Außerdem gibt es noch ein Europäisches Spendensiegel für Non-Profit-Organisationen.

Verbraucherzentrale rät zu Vorsicht bei Spendenaufrufen im Internet

Ein professioneller Internetauftritt sagt nichts darüber aus, ob eine Organisation vertrauenswürdig ist. Verbraucher sollten sich daher immer erst über die Sammler informieren und zum Beispiel Erfahrungsberichte im Internet suchen. Zudem haben Spendenportale wie betterplace.org oder helpdirect.org einen guten Ruf.

Spendenexperte Burkhart Wilke rät zu Vorsicht bei Sammlungen im Internet, insbesondere, wenn es sich um Aufrufe in Internetnetzwerken handelt. Er schlägt stattdessen vor, sich proaktiv Organisationen auszusuchen, denen man spenden möchte. Dabei könne man sich auf wenige Organisationen konzentrieren – zum Beispiel auf lokale Organisationen, zu denen man ein Vertrauensverhältnis habe.

Spenden mit dem Smartphone

Auch mit dem Handy kann man inzwischen spenden. Etablierte Hilfsorganisationen wie „Aktion Deutschland hilft“, „Welthungerhilfe“ oder „Brot für die Welt“ bieten dies mittlerweile ebenalls an. Das funktioniert einfach und unkompliziert. Wissen muss man nur, dass bei der SMS-Spende immer ein Paar Cent Transaktionskosten anfallen können, die im Spendenaufruf aber auch transparent ausgewiesen werden müssen.

Prominente werden als angebliche Spendenunterstützer missbraucht

Wie Prominente ohne ihr Wissen für Spendenwerbung missbraucht werden, sehen Sie hier: