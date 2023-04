Die schnellste Hollandaise der Welt

Diese Hollandaise gelingt garantiert – ein besonderer Trick macht's möglich.

Koch/Köchin: Holger Bohnet

125g Butter

3 EL Wasser

1 TL Essig

1 Spritzer Zitronensaft

1 ordentliche Prise Salz

1 Lorbeerblatt

1 Ei

Die Butter im Topf aufkochen lassen, Wasser und Essig hinzugeben. Anschließend einen Spritzer Zitrone und ein Lorbeerblatt an die Butter geben. Da die Sauce Hollandaise recht fettlastig ist, verträgt sie eine ordentliche Prise Salz.

Ein ganzes Ei in einem hohen Gefäß mit einem Pürierstab aufschlagen und die flüssige Buttermasse durch ein Sieb einfließen lassen. So entsteht eine warme Mayonnaise. Und damit die richtig luftig und fluffig wird, die Masse in einen Sahnespender geben. Das Lachgas im Sahnespender pumpt Gas in die Masse. Dadurch verdoppelt sich die Masse und man erhält eine schnelle, lockere, fluffige Sauce Hollandaise. Und das ganze dauert nur 1:30 Minuten.

