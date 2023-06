Rumpsteak mit Erdbeer-Chili-Salsa, grünem Spargel und Bratkartoffeln

Die säuerlich-süß-scharfe Erdbeer-Salsa passt perfekt zu gegrilltem Fleisch.

Portionen: 4 Schwierigkeitsgrad: mittel Koch/Köchin: Mira Maurer

1 kg Rumpsteak oder anderes Fleisch zum Kurzbraten

Salz, Pfeffer

500 g grüner Spargel

2 Zehen Knoblauch

600 g Kartoffeln, geschält

1 mittelgroße rote Zwiebel

1 Chili-Schote, von den Kernen befreit

3 EL Balsamico

3 EL Agavendicksaft

250 g Erdbeeren

Fleisch rechtzeitig aus dem Kühlschrank nehmen, damit es Zimmertemperatur annehmen kann: Mindestens eine halbe Stunde vorher.

Erdber-Chili-Salsa

Für die Salsa rote Zwiebelwürfelchen und fein gehackte Chili in etwas Öl anschwitzen. Balsamico und Agavendicksaft zugeben und etwas einkochen lassen. Lauwarm abkühlen lassen und gewürfelte Erdbeeren untermischen.

Fleisch braten

Die Fettschicht beim Fleisch kann mitgegessen oder entfernt werden, je nach Vorliebe. Fleisch salzen und pfeffern, Öl in einer feuerfesten Pfanne sehr heiß werden lassen - es sollte jedoch nicht rauchen! Fleisch von beiden Seiten scharf anbraten. Wie lang, richtet sich nach der Dicke: Pro Zentimeter Dicke rechnet man eine Minute je Seite. Pfanne in den 160 Grad heißen Backofen stellen. Hier kommt es wieder auf die Dicke der Fleischstücke an: Ein etwa 3 Zentimeter dickes Fleischstück ist in 10 Minuten rare, in 20 medium, in 30 well done.

Für die Bratkartoffeln Öl in einer Pfanne heiß werden lassen, sehr klein gewürfelte rohe Kartoffeln zugeben und bei moderater Hitze so lange von allen Seiten braten, bis sie außen knusprig und innen weich sind.

Vom grünen Spargel die holzigen Enden abschneiden. Spargelstangen zusammen mit dem Knoblauch in Öl anbraten. Eventuell etwas Flüssigkeit zugeben.

Fleisch in Scheiben schneiden und zusammen mit Bratkartoffeln, Spargel und Erdbeer-Salsa anrichten.

