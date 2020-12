per Mail teilen

Immer wieder berichten Medien derzeit über schwindende Kapazitäten und die Angst vor der Triage. Über Notaufnahmen wird kaum gesprochen. Dabei sind sie die erste Anlauf- und Kontaktstelle und immer mehr Patienten in den Notaufnahmen sind Covid-19-positiv.

Das stellt Ärzte und Pfleger vor völlig neue Herausforderung in einem Job, in dem oft Sekunden zählen. Auch in der Notaufnahme der Mannheimer Uniklinikwächst die Anspannung, vor allem mit Blick auf die anstehenden Feiertage, wie Wolfgang Brauer berichtet.