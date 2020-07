Die Deutschen wollen wieder reisen, wenn auch in begrenztem Maß. Wer in der Corona-Pandemie ins Ausland will, sollte zuvor die Leistungen seiner Reise-Krankenversicherung checken.

Zahlt die Reise-Krankenversicherung, wenn man an Corona erkrankt?

In den allermeisten Fällen schon. Wenn man im Urlaub Covid-19 bekommt, ist das in den meisten Tarifen abgedeckt. Das heißt, die Auslands-Krankenversicherung übernimmt die Behandlungskosten. Je nach Situation zahlt sie auch den Rücktransport nach Hause, damit man in Deutschland behandelt werden kann.

Dauer 6:48 min Sendezeit 20:15 Uhr Sender SWR Fernsehen So geht Sommerurlaub in Corona-Zeiten Die weltweite Reisewarnung ist aufgehoben – doch wie sieht das Reisen in der EU jetzt konkret aus? Wir machen den Selbstversuch mit dem VW-Bus.

Es gibt aber noch vereinzelt Tarife, die einen sogenannten Pandemie-Ausschluss haben. Das bedeutet: Diese Versicherungen würden nicht zahlen, wenn man an Covid-19 erkrankt. Bei älteren Tarifen ist das häufiger der Fall. Wenn man also eine Jahresversicherung hat, die sich immer automatisch verlängert, sollte man auf jeden Fall in die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) schauen und prüfen, ob Pandemien ausgeschlossen sind. Dann kann man entscheiden, ob man bei der selben Versicherung den Tarif wechselt oder aber die Versicherung kündigt und eine neue abschließt.

Dauer 2:47 min Coronavirus: Wie groß ist die Ansteckungsgefahr im Flugzeug? Reiseveranstalter werben damit, die Luft in Flugzeugen sei so rein wie im OP-Saal. Doch im OP stehen keine 150 Menschen rum. Mit dem Coronavirus anstecken kann man sich trotz Hygienevorschriften und Maskenpflicht. Audio herunterladen (2,5 MB | MP3)

Was ist mit der Auslands-Krankenversicherung, wenn eine Reisewarnung vorliegt?

Bei einer Reisewarnung des Auswärtigen Amts zahlen die Versicherer oft nicht. Aktuell liegen Reisewarnungen für fast alle Länder außerhalb der EU vor. Wenn man also beispielsweise nach Ägypten oder in die Türkei fährt, zahlt die Auslands-Krankenversicherung unter Umständen nicht, wenn man erkrankt.

Dauer 2:06 min Griechenland öffnet sich, doch die Reise ist abenteuerlich Griechenland öffnet wieder alle Flughäfen für internationale Flüge. In Mannheim gibt es eine große griechische Gemeinde. Was bedeutet das für sie? Zu Gast bei einem deutsch-griechischen Ehepaar:

Selbst wenn die Leistung nicht explizit ausgeschlossen ist, kann es sein, dass der Versicherer dem Urlauber nachher grobe Fahrlässigkeit vorwirft und deshalb die Leistung verweigert. Wenn ich also unbedingt reisen will, sollte ich auf jeden Fall Kontakt mit meiner Versicherung aufnehmen und dort nachfragen, ob in der derzeitigen Situation die Reise in ein Land außerhalb der EU abgedeckt ist. Das sollte man sich sicherheitshalber auch schriftlich bestätigen lassen.