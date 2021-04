per Mail teilen

Viele Radwege im Südwesten sind extrem gefährlich. Wir zeigen, wo sich riskante Engstellen in Mainz oder Stuttgart befinden und wie eng es auf dem Neckartal-Radweg zugeht.

Auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind viele Radwege zu schmal, oft kaum einsehbar - und manchmal hört der Radweg sogar einfach auf. Oder anders gesagt: Viele Radwege sind extrem gefährlich. Das sagt auch der Verkehrsclub Deutschland (VCD).

Radfahrer*innen der Radwegeinitiative Ludwigsburg unterwegs auf dem Neckartalradweg © SWR/Beate Bastian SWR Beate Bastian

Aktion #besserRadfahren sammelt Problemstellen im Südwesten

Der VCD beteiligt sich mit den Messungen an #besserRadfahren, dem SWR-Themenschwerpunkt zum Radfahren im Südwesten. Ziel der Aktion ist eine umfangreiche Statistik über die Breite von Radwegen im Südwesten. Tausende Radfahrer:innen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben bereits ihre Meldungen für die Aktion geschickt.

Enge Radwege in Mainz, Stuttgart und auf dem Neckartal-Radweg

Marktcheck-Reporter:innen zeigen, wo sich gefährliche Rad-Engstellen in Ballungszentren wie Mainz oder Stuttgart befinden - aber auch, wie eng es auf einem der bekanntesten Radwege im Südwesten zugeht, dem Neckartal-Radweg. Fußgänger und Radfahrer kommen sich dort an manchen Stellen regelmäßig in die Quere. Radinitiativen und Verkehrsclubs mahnen seit Jahren - passiert ist... nichts.