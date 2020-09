Viele Möbelhäuser werben in wöchentlichen Prospekten, meist verbunden mit Preisreduzierungen, auch für scheinbar hochwertige Produkte. Wie gut ist die Qualität dieser Angebote?

Möbelhäuser im Südwesten unterbieten sich mit immer günstigeren Angeboten. Lohnt sich das? Marktcheck schaut mit zwei Expertinnen genauer hin. Schreinermeisterin Maxime Krämer aus Heidelberg ist auf Möbelbau spezialisiert. Außerdem dabei: Raumausstatter-Meisterin Dorina Kaßbaum aus Mannheim. Sie ist Profi in Sachen Polstermöbel. Die beiden Expertinnen können bei den günstigen Preisen in den Prospekten nur staunen.

Zwei Expertinnen überprüfen die Qualität von reduzierten Möbelstücken in mehreren Einrichtungshäusern. SWR SWR Marktcheck

Im Rhein-Neckar-Gebiet machen wir mit ihnen den Preis-Leistungs-Check in verschiedenen Möbelhäusern. Wir wollen wissen: Wie gut sind die Produkte im Angebot? Alles Schrott oder wirklich Qualität zum kleinen Preis?

SWR Marktcheck: Möbelschnäppchen – wie gut sind Produkte aus Werbeprospekten? Die Möbelbranche boomt, ausgelöst von der Corona-Krise. Viele investieren in ihr Zuhause, benötigen Möbel fürs Homeoffice oder wollen ihre Wohnung verschönern. Möbelhäuser reagieren mit Preiskampf. Wie gut sind die reduzierten Produkte? Das Wirtschafts- und Verbrauchermagazin „Marktcheck" checkt, ob man bei den Angeboten tatsächlich Qualität bekommen kann.

Preis und Leistung bei Rabatt-Angeboten

Erstes Möbelstück unter der Lupe: Eine günstige Wohnwand für gut 980 Euro - die Front soll sogar aus massiver Wildkernbuche sein. Die Expertinnen finden sowohl Spanplatte als auch Massivholz. „Das ist Spanplatte. Vorne ist es Massivholz. Immerhin ist irgendwo Massivholz dran.“ Um zu erkennen, ob ein Möbelstück gut ist oder nicht, sollten Käufer erstmal prüfen, ob etwas wackelt, so der Tipp von Maxime Krämer. Außerdem entscheidend: die Qualität der Verbinder und die Spaltmaße. Bei der angebotenen Wohnwand ist alles ok.

Die Möbelexpertinnen sind sich einig: „Der Preis ist enorm - da wird wahrscheinlich nicht viel dran verdient an dem Möbelstück. Allein die Glasfachböden sind nochmal ein Preisfaktor.“

Möbelhäuser verzichten teils auf Gewinn

Mit der Wohnwand können Kunden ein echtes Schnäppchen machen. Möbelhandels-Experte Timo Renz, Unternehmensberatung Wieselhuber und Partner, wundert das nicht. In den Prospekten fänden sich seiner Erfahrung nach manchmal sogar Angebote, bei denen die Möbelhäuser draufzahlen. „Das kann sinnvoll sein, wenn ich sage, ich möchte Frequenz ins Haus holen, ich möchte einen Wow-Effekt generieren, und der Kunde, der dieses Produkt mitnimmt, kauft vielleicht auch noch etwas anderes ein.“ Kartellrechtlich erlaubt sind Verkaufspreise unter dem Einkaufspreis, wenn es sich um spezielle, zeitlich befristete Angebotsaktionen handelt.

Möbelhandels-Experte Timo Renz weiß, dass Möbelhäuser für ihre Angebote zuweilen drauflegen. SWR SWR Marktcheck

Polstermöbel zum Aktionspreis

Wie steht es um die Qualität von Polstermöbeln im Angebot? Im Check nun ein Funktions-Sofa für knapp 500 Euro, satte 23 Prozent Rabatt. Die Polster-Expertin achtet darauf, dass sich der Stoff gut anfühlt. Grundsätzlich darf das Sitzmöbel nicht riechen und vor allem müssen die Nähte fehlerfrei sein. „Also keine Falten an Stellen, an denen sie nicht sein sollen.“ Das eine ist die Optik - doch wie gut ist die Sitzfläche? Dorina Kaßbaum befindet die Schaumqualität für mangelhaft. „Die war einfachste, billigste Ware. Das ist relativ schnell durchgesessen.“ Nichts für die Ewigkeit - aber für 500 Euro mache der Kunde trotzdem noch einen guten Kauf.

Die beiden Expertinnen untersuchen die Möbel im Angebot auf Herz und Nieren. Bei den Polstermöbeln bemängeln sie die Qualität des Polsterschaums. SWR SWR Marktcheck

Rabatte als Lockmittel – manche Möbelhäuser machen nicht mehr mit

Mit solchen Rabatten Kunden in die Möbelhäuser zu locken, sei eine Besonderheit der Möbelbranche, meint Möbelhandels-Experte Timo Renz. Das Produkt Möbel werde durch die Rabattpreise in seiner Wertigkeit allerdings heruntergespielt. Für den Endkunden sei es immer schwierig, zu beurteilen, was der beste Preis ist. Fast alle großen Möbelhaus-Ketten machen bei der Rabattschlacht mit. Eine Ausnahme ist Ikea - die Schweden haben sich auf die Fahne geschrieben, dauerhaft niedrige Preise anzubieten. Seit kurzem ist auch Segmüller ausgestiegen, bietet seine Artikel jetzt zum „Segmüller Tiefpreis“ an.

Coronakrise fördert Interesse an Möbeln – Kunden profitieren

Der Preiskampf in der Möbelbranche wird vor allem durch die Coronakrise noch härter ausgefochten als zuvor. Möbelhandels-Experte Timo Renz erklärt, die Corona-Pandemie habe dazu geführt, dass die Möbelbranche versuche, vom derzeit wachsenden Markt zu profitieren – auch über die Preise. „Denn der Konsument entscheidet beim Möbelkauf nach wie vor preisorientiert. Und insofern glaube ich, dass im Moment für den Endkunden ein guter Zeitpunkt ist, um Möbel zu kaufen.“

Fazit unserer Stichprobe:

Mit einigen Angebotsartikeln konnten Kunden gute Schnäppchen machen. „Der Preis sagt nicht immer etwas über die Qualität aus“, erklären unsere Möbelexpertinnen. „Es ist ein Glücksspiel. Man kann gute Sachen dabeihaben, man kann aber auch in die Tonne greifen.“ Deshalb sollte man die Produkte im Möbelhaus genau unter die Lupe nehmen.

Die Tipps unserer Expertinnen für den Möbelkauf:

Bei Holzmöbeln checken: Welche Möbelteile sind aus welchem Material - aus Spanplatte, aus Massivholz oder nur Holzdeko? Gibt es Teile, die wackeln? Sind die Spaltmaße und die Qualität der Verbinder in Ordnung?