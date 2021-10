Pro: Nur mit einer Pflicht funktioniert Homeoffice

Die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA) fordert das Ende der Homeoffice-Pflicht in Unternehmen bis spätestens Ende Juni – Lutz Heyser kommentiert:

Dass alle wieder schön am Arbeitsplatz sein müssen, und zwar schon ab Ende des Monats erscheint mir, liebe Arbeitgeber*innen, mit Blick auf die Zahlen dann doch ein bisschen arg früh. Denn es verkennt, dass die Infektionszahlen ja auch deshalb so zurückgegangen sind, weil wir alle, dort wo es geht, gerade von zu Hause aus arbeiten. Und auch dazu musste euch die Politik ja erstmal kriegen. Und auch wenn ich weiß, dass ihr staatliche Vorgaben und Vorschriften nicht so schätzt, scheint es mir im Sinne von uns Arbeitnehmer*innen – mal wieder angebracht, dass Euch, liebe Arbeitgeber, die Politik nun zu euerem Glück weiter zwingen, sprich zum verpflichtenden Homeoffice auch weiterhin, verdonnern muss. Denn dass dies Arbeitgeber und Beschäftigte schön freiwillig unter sich ausmachen, funktioniert vielleicht in großen und modernen Unternehmen wie SAP und Porsche, mit zudem mächtigen Betriebsräten. In vielen mittelständischen und kleinerem aber, dass zeigen ja die Zahlen, funktioniert es eben nicht. Und deshalb funktioniert es nur mit einer Homeoffice-Pflicht. Wenn es nach mir ginge übrigens auch über Corona hinaus.