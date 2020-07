Wo ist das Problem mit Eventim?

Im Augenblick kann ein Veranstalter ja entscheiden, nach einem neuen Gesetz vom 15. Mai, ob er das Geld für Tickets zurückzahlt oder einen Gutschein ausgibt, damit ihn diese Rückzahlungen nicht ruinieren. Jetzt gibt es Fälle, in denen Veranstalter das Geld für Tickets komplett an Eventim zurückgegeben haben, Eventim bei der Weitergabe an die Kunden aber einen Teil behält. Und Gebühren geltend macht. Bei zwei Udo Lindenberg-Konzerten im Saarland zum Beispiel sind das so um die zehn Prozent des Ticketpreises, im Netz gibt es aber viele Einzelfälle, da ist das noch deutlich mehr. Das sind Vorverkaufsgebühren, sagt Eventim, für Abwicklung, Technik, Logistik usw. Das neue Gesetz sagt allerdings, eine Rückerstattung, egal ob Geld oder Gutschein, muss komplett erfolgen. Unter anderem deshalb hat die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen gerade vor ein paar Tagen Klage gegen Eventim eingereicht.