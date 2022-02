Pro Zinserhöhung - EZB soll Zinsen anheben

Warum sind die Zinsen eigentlich unter Null gerutscht? Weil wir nach der Finanzkrise shoppen sollten bis die EC Karte glüht, um die Wirtschaft zu retten...

Die Banken haben uns das Geld super billig unter die Nase gehalten damit wir Autos, Sofas und Häuser kaufen und die Rechnung ist ja auch aufgegangen. Heute sieht die Welt aber anders aus. Geld ist genug da, das Problem ist ,dass wir damit keine Fahrräder oder Spielekonsolen kaufen können weil die Firmen nicht liefern. Wenn aber hohe Nachfrage auf wenig Angebot trifft steigen die Preise und das erleben wir gerade. Deshalb muss die Europäische Notenbank jetzt Geld wieder teurer machen damit wir es nicht mehr so leicht ausgeben. Das gilt übrigens auch für die Staaten, die haben sich ja auch kräftig verschuldet weil sie kaum Zinsen zahlen mussten. Mag alles in Krisenzeiten notwendig gewesen sein aber jetzt sollten alle wieder langsam in den Normalmodus zurück schalten. Auch die EZB. Also Zinsen langsam anheben, die Sparer werden sich freuen. Die sind nämlich gerade doppelt gekniffen– keine Zinsen und das Geld wird wegen der Inflation weniger. Das kann auf Dauer nicht so bleiben.