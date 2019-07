per Mail teilen

Alle drei Minuten wird in Deutschland eingebrochen: Fast 20.000 Mal im Jahr allein in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Dabei kann es jeden treffen: Stadtwohnungen sind nicht sicherer als Einfamilienhäuser. Diebe benötigen meist nur Sekunden, um rein zu kommen – mit den einfachsten Werkzeugen! Bevorzugtes Diebesgut: Bargeld, Schmuck, Armbanduhren, Laptops und Mobiltelefone. Erschreckend: 84 Prozent der Täter werden nie gefasst. Wie mache ich mein Heim einbruchsicher? Und wie viel sollte mir meine Sicherheit wert sein? SWR Reporterin Eva Röder macht den Preis-Leistungscheck!

Fenster und Türen sind die größten Schwachstellen

In Einfamilienhäuser wird vor allem über Fenster und Balkon-/Terrassentüren eingebrochen, die Einbrecher dringen in Wohnungen von Mehrfamilienhäusern meist über die Eingangs- und Fenstertüren. Die Einstiegsorte bei Einbrüchen in Einfamilienhäusern verteilen sich auf:

40,7% Balkon- und Terrassentür

40,4% Fenster

10,2% Eingangstür

4,5% Kellerfenster

2,7% Kellertür

0,9% Dachfenster

SWR SWR -

Häufigste Einbruchmethode: das Aufhebeln mit einem großen Schraubenzieher oder Brecheisen. Damit lassen sich einfache Standardfenster und -türen in wenigen Sekunden öffnen. Das Einschlagen von Glasscheiben kommt eher selten vor, laut Polizei in unter 10 Prozent aller Einbruchsfälle. Denn das Einschlagen der Scheibe verursacht Lärm – das Entdeckungsrisiko steigt.Sicher mit Sicherungstechnik

Die Investition in Sicherungstechnik lohnt: Während die Einbruchszahlen steigen, sinkt laut Polizeilicher Kriminalstatistik seit 15 Jahren der Anteil vollendeter Einbruchsfälle kontinuierlich. Die Behörden führen das vor allem auf verbesserte Sicherungsmaßnahmen zurück. Klappt der Einbruch nicht zügig, geben die meisten Täter nach drei Minuten auf.

Faustregel: Mechanik vor Elektronik!

Wer sein Heim schützen will, sollte bereits beim Neu- oder Umbau in sichere Fenster und Türen investieren. Das ist in der Regel günstiger, als Sicherungstechnik später nachzurüsten. Als Faustregel gilt: Mechanik vor Elektronik! Soll heißen: Mechanische Sicherungen verhindern Einbrüche, elektronische Sicherungen melden sie.

Pilzkopf- statt Rollzapfen

Bei Einbrüchen werden über 90 Prozent der Fenster aufgehebelt – in der Regel mit einem großen Schraubenzieher. Dagegen helfen Aufhebel-Sicherungen.

Standard-Fenster und -Fenstertüren sind in der Regel mit einfachen Beschlägen und Standardzapfen ausgestattet. Diese sogenannten Rollzapfen haben meist eine zylindrische Form und dienen zum Verriegeln und luftdichten Abschließen der Fensterflügel gegen den Fensterrahmen. Dabei rollt der Rollzapfen entlang einer Schiene ins Schließstück im Fensterrahmen. Nachteil: Auch wenn das Fenster verschlossen ist, kann es von Einbrechern innerhalb weniger Sekunden fast lautlos aufgehebelt werden.

Echten Einbruchschutz bieten Fenster mit rundherum angeordneten Pilzkopfzapfen. Die sehen ebenfalls aus wie ein Zylinder, haben aber noch einen kreis-runder "Deckel", der über den Rand des Zylinders übersteht – was aussieht wie ein Pilz. Die Schließstücke im Fensterrahmen sind ebenfalls etwas anders geformt. Die Bahn, in die der Zapfen einfährt, ist links und rechts und am Ende "überdacht". Beim Verschließen des Fensters geht der Pilzkopfzapfen mit dem Schließstück eine feste Verbindung ein und verhindern das Aufhebeln.

SWR SWR - Foto: Sebastian Schiller

Als Ergänzung rät die Polizei zu abschließbaren Fenstergriffen, die mindestens einem Drehmoment von 100 Nm (Newtonmeter) widerstehen. Billige ab-schließbare Fenstergriffe können mit Gewalt überdreht werden, sollte ein Täter doch mal die Scheibe einschlagen und versuchen das Fenster von innen zu öffnen. Das Nachrüsten mit einem abschließbaren Fenstergriff OHNE vorhandene Pilzkopfzapfen oder Nachrüst-Produkte macht übrigens keinen Sinn, weil er keinen Schutz gegen Aufhebeln bietet.