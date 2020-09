per Mail teilen

Die gesetzliche Pflegeversicherung deckt nur einen Teil der Kosten ab. Eine Zusatzpolice kann die Lücke schließen, doch die Beiträge steigen oft massiv. Ist das zulässig? Gibt es Alternativen?

Die Zahl der Pflegebedürftigen belief sich in Deutschland Ende 2017 auf rund 3,4 Millionen Menschen und wird laut Prognose des Statistischen Bundesamtes bis zum Jahr 2060 auf deutschlandweit rund 4,53 Millionen ansteigen – sich also um rund ein Drittel erhöhen.

Derzeit ist der überwiegende Teil der Pflegebedürftigen älter als 60 Jahre. Die Pflegequote steigt dabei rasant von rund elf Prozent in der Altersgruppe der über 75-Jährigen auf rund 71 Prozent bei den über 90-Jährigen.

Sich frühzeitig mit dem Thema Pflege auseinanderzusetzen ist daher enorm wichtig, denn sonst kann die eigene Pflegebedürftigkeit schnell nicht nur körperlich und emotional zur extremen Belastung werden, sondern auch finanziell.

Wer glaubt, dass er genügend vorgesorgt hat, da er später Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung bekommt, der irrt sich, denn die kommt im Pflegefall - gestaffelt nach dem sogenannten Pflegegrad - nur für einen Teil der Kosten auf.

Pflege zu Hause durch Laien oder Angehörige (sogenanntes Pflegegeld)

Pflegegrad 1: 0 Euro

Pflegegrad 2: 316 Euro

Pflegegrad 3: 545 Euro

Pflegegrad 4: 728 Euro

Pflegegrad 5: 901 Euro

Professionelle Pflege zu Hause (sogenannte Pflegesachleistung)

Pflegegrad 1: 0 Euro

Pflegegrad 2: 689 Euro

Pflegegrad 3: 1298 Euro

Pflegegrad 4: 1612 Euro

Pflegegrad 5: 1995 Euro

Vollstationäre Pflege im Heim

Pflegegrad 1: 0 Euro

Pflegegrad 2: 770 Euro

Pflegegrad 3: 1262 Euro

Pflegegrad 4: 1775 Euro

Pflegegrad 5: 2005 Euro

Tipp: Zusätzlich steht mit dem sogenannten Entlastungsbetrag zur Unterstützung im Alltag allen Pflegebedürftigen in allen Pflegegraden ein einheitlicher Betrag in Höhe von maximal 125 Euro zu – egal, ob die Pflege zu Hause oder im Heim stattfindet. Gezahlt wird der Beitrag ebenfalls von der gesetzlichen Pflegekasse.

Aus der Übersicht kann man erkennen, dass die gesetzliche Pflegeversicherung für eine Pflege im Heim nur unwesentlich mehr bezahlt als für die professionelle Pflege zu Hause. Die Kosten übersteigen diesen Betrag aber deutlich - sowohl bei der häuslichen Pflege als auch besonders bei der Pflege im Heim - und so muss man mit einem satten Eigenanteil rechnen.

Im Durchschnitt müssen Betroffene für einen stationären Pflegeplatz einen Eigenanteil zahlen in Höhe von:

in Baden-Württemberg knapp 2.360 Euro,

im Saarland rund 2.340 Euro,

in Rheinland-Pfalz knapp 2.120 Euro.

Damit gehören die drei Bundesländer zu den teuersten in Deutschland - der bundesweite Durchschnitt liegt unter 2.000 Euro. Und die Zusatzkosten für die Pflege zu Hause liegen nach Einschätzung von Finanzexpertin Barbara Sternberger-Frey ebenfalls schnell bei bis zu 600 Euro.

Der Pflegebedürftige muss für den Eigenanteil sein Einkommen und sein Vermögen aufbrauchen. Bezüglich des Vermögens gibt es dabei laut 90 SGB XII allerdings ein sogenanntes Schonvermögen. Als Schonvermögen gilt zudem ein angemessener Betrag, der für die eigene Bestattung und Grabpflege im Rahmen eines sogenannten Bestattungsvorsorgevertrages zweckgebunden angelegt wurde.

Was vielen nicht klar ist: Oft müssen Ehegatten oder Partner gegenseitig Unterhalt zahlen. Das ist beispielswese der Fall, wenn der pflegebedürftige Ehegatte ins Pflegeheim kommt, während der andere im gemeinsamen Haus wohnen bleibt. In diesem Fall muss sich der zu Hause Verbleibende an den Heimkosten beteiligen. Außerdem müssen Ehe- oder Lebenspartner neben ihrem Einkommen auch Vermögenswerte einsetzen, für die es aber ebenfalls ein Schonvermögen gibt. Das Haus oder die Wohnung bleibt dabei außen vor – aber nur solange die Größe angemessen für eine Person ist.

Kinder sind seit dem 01.01.2020 ihren Eltern gegenüber erst ab einem Jahresbruttoeinkommen von 100.000 Euro zum Unterhalt verpflichtet. Wenn all dieses Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, springt das Sozialamt ein.

Unsere Finanzexpertin Barbara Sternberger-Frey rät daher dringend dazu, sich rechtzeitig Gedanken zu machen:



Was habe ich im Alter für ein Einkommen?

Reicht das, wenn ich pflegebedürftig werde?

Habe ich Erspartes oder sollte ich vorsorgen?

Wenn ich vorsorgen möchte, gibt es im Wesentlichen zwei Varianten:

Variante A: Man kann einen bestimmten Betrag Monat für Monat ansparen und dann im Fall der Fälle aufbrauchen und hoffen, dass es reicht. Diese Variante lohnt sich vor allem, wenn man schon in jungen Jahren anfängt und konsequent dabeibleibt. Beispiel: Spart man 50 Euro Monat für Monat über 30 Jahre beträgt die angesparte Summe 18.000 Euro. Bei einer Verzinsung von einem Prozent werden daraus 24.151,18 Euro und bei einer Verzinsung von 3 Prozent sind es schon 32.908,62 Euro.

Vorteil: Über dieses Geld kann man frei verfügen!

Variante B: Man schließt eine private Zusatzversicherung ab, bei der es im Wesentlichen drei Modelle gibt: Pflegekosten-Versicherung, Pflegerenten-Versicherung und Pflegetagegeld-Versicherung.

Bei der Pflegerenten-Versicherung sind die Beiträge für die gesamte Laufzeit festgelegt. Dafür sind diese Tarife jedoch von Anfang an deutlich teurer als bei den anderen Varianten. Im Leistungsfall gibt es eine monatliche Rente, wenn Pflegebedürftigkeit festgestellt wurde. Über diese Beiträge kann man frei verfügen – egal, ob man im Heim oder zu Hause gepflegt wird. Allerdings sind die Zahlungen der Pflege-Rentenversicherung meist nach dem Pflegegrad gestaffelt: Bei Pflegegrad 1 und teilweise sogar Pflegegrad 2 gibt es oft noch kein Geld und die volle Rente gibt es unter Umständen erst bei Pflegegrad 5. Bei einigen Anbietern kann man zwar auch festlegen, welchen Prozentsatz der versicherten Rentensumme man bei welchem Pflegegrad erhält, trotzdem rät unsere Finanzexpertin Barbara Sternberger-Frey aufgrund der hohen Kosten und vor allem in den unteren Pflegegraden meist unzureichenden Leistungen davon ab.

Pflegekosten-Versicherungen gibt es im Wesentlichen in zwei Varianten. Manche verdoppeln die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung. Es müssen häufig keine Belege für die Pflegekosten eingereicht werden, die Versicherung zahlt pauschal das, was abhängig vom Pflegegrad auch von der gesetzlichen Pflegepflichtversicherung bezahlt wird.

Bei der zweiten Variante übernimmt die Versicherung nur den Teil der Rechnung, den die gesetzliche Pflegeversicherung nicht zahlt. Hier müssen alle Pflegekosten nachgewiesen werden und die Versicherung beteiligt sich nur an Pflegeleistungen, die auch im Leistungskatalog der gesetzlichen Pflegeversicherung enthalten sind. Außerdem gibt es oft eine Maximalsumme. Beiden Varianten ist gemein, dass die Erstattungssumme bei der Pflege durch Angehörige vergleichsweise niedrig ist. Pflegekosten-Tarife eignen sich daher nur, wenn man sich ganz sicher ist, dass man sich professionell pflegen lassen will – zu Hause oder im Heim. Unsere Finanzexpertin findet die Tarife aber zudem zu unflexibel.

Bei einer Pflegetagegeld-Versicherung vereinbart man eine feste Summe pro Tag, die bei Pflegebedürftigkeit ausgezahlt wird. Die Höhe des Tagegelds hängt dabei vom Pflegegrad ab – je niedriger der Pflegegrad, desto niedriger die Summe. Den vollen Tagessatz gibt es häufig erst bei Grad 5. Vorteile: Das Geld kann man frei verwenden und erhält es unabhängig von den tatsächlich anfallenden Kosten. Aufgrund der flexiblen Einsatzmöglichkeiten beispielsweise für Zusatzleistungen oder einfach nur eine Haushaltshilfe ist das für unsere Finanzexpertin die beste Variante. Doch Vorsicht: Bei allen Varianten hängt die Beitragshöhe vom Alter und dem Gesundheitszustand beim Vertragsabschluss ab. Je später man die Versicherung abschließt, desto teurer wird es also und je nach Vorerkrankung gibt es gar keinen Abschluss oder einen mitunter saftigen Risikozuschlag. Und umgekehrt: Schließt man die Versicherung in jungen Jahren ab, zahlt man mitunter jahrelang Beträge und hat am Ende im Verhältnis wenig davon.

Bedenke: 2017 hatten laut Angaben des statistischen Bundesamts fast die Hälfte aller Pflegebedürftigen „nur“ Pflegegrad 1 oder 2.

Tipp von Barbara Sternberger-Frey: Wichtig ist es daher, dass man auch schon in den unteren Pflegegraden eine ausreichende Leistung erhält, sie empfiehlt zwischen 300 - 600 Euro in den Pflegegraden 1 bis 3. Und wer ins Heim kommt, sollte unabhängig vom Pflegegrad den vollen Satz erhalten - mindestens 1.500 Euro im Monat.

Mit dem sogenannten Pflege-Bahr fördert der Staat unter bestimmten Bedingungen den Abschluss einer privaten Pflegetagegeld-Versicherungen. Diese Versicherungen dürfen niemanden ablehnen. Der Versicherer führt also keine Gesundheitsprüfung durch. Außerdem muss Versicherten mit Pflegegrad 5 mindestens ein Pflegegeld von 600 Euro im Monat gezahlt werden. Die Leistungen für die Pflegegrade 1 bis 4 sind gestaffelt. Gefördert wird mit 5 Euro im Monat, wenn man selbst mindestens 10 Euro monatlich einzahlt.

Doch Vorsicht: Weil die Anbieter niemanden ablehnen dürfen, verlangen sie oft einen höheren Beitrag. Ferner sehen viele Tarife keine Leistungserhöhung im Verlauf der Jahre vor. Und auch im Pflegefall müssen die Beiträge häufig weitergezahlt werden. Dazu kommt noch: In den ersten fünf Vertragsjahren hat man oft keinen Anspruch auf Leistungen, auch wenn man während dieser Zeit pflegebedürftig wird. In ungeförderten Tarifen wird auf diese sogenannte Wartezeit oft verzichtet und man kann eine Beitragsbefreiung im Leistungsfall vorsehen.

