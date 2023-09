Heimisches Superfood

Pflaumen, beziehungsweise Zwetschgen sind nicht nur lecker. Was macht sie so gesund und wie helfen sie bei Verdauungsbeschwerden und Verstopfung?

Was ist der Unterschied zwischen Pflaumen und Zwetschgen?

Die Zwetschge ist eine Unterart der Pflaume (Prunus domestica) – genau genommen ist also eine Zwetschge auch eine Pflaume, genauso wie zum Beispiel die Mirabelle oder die Reneklode. Beim Einkaufen meint man mit „Pflaumen“ aber meistens die runden, blauen, roten oder gelben Früchte mit glatter, glänzender Schale. Zwetschgen sind dagegen länglich und dunkel- bis schwarzblau. In der Regel ist ihre Haut außerdem „bereift“ – also von einer natürlichen Schutzschicht aus Fruchtwachs überzogen.

In Norddeutschland ist die Bezeichnung „Zwetschge“ nicht üblich, dort nennt man auch die länglichen Früchte Pflaumen.

Wie gesund sind Pflaumen und Zwetschgen?

Bei keinem Vitamin und Mineralstoff stechen Pflaumen durch einen besonders hohen Wert hervor. Was sie auszeichnet, ist die enorme Bandbreite an gesunden Inhaltsstoffen. Kalium, Kalzium, Eisen, Magnesium und Zink sind in ihnen enthalten, genauso wie Vitamin C, Vitamin E, B-Vitamine und Provitamin A.

Ihr hoher Gehalt an Ballaststoffen hilft der Verdauung – und trägt außerdem dazu bei, den Cholesterinspiegel zu senken.

So helfen Pflaumen bei Verstopfung Im Magen und im Dünndarm wird die Pflaume in ihre Einzelteile zersetzt. Die Ballaststoffe binden Wasser wie ein Schwamm und quellen auf. Wenn sich im Dickdarm später Stuhl bildet, erhöhen die Ballaststoffe sein Volumen. Gleichzeitig geben sie Feuchtigkeit nach außen ab. Beides - das größere Stuhlvolumen und die Feuchtigkeit, lassen den Stuhl weich werden. Das erleichtert den Stuhlgang.

Wie gesund sind Trockenpflaumen?

Trockenpflaumen verfügen über fast dieselbe Menge an gesunden Inhaltsstoffen wie die frischen Früchte. Und sie haben einen entscheidenden Vorteil: Sie sind das ganze Jahr über verfügbar und lassen sich gut lagern.

Durch den Wasserentzug sind die Inhaltsstoffe der Trockenpflaume viel konzentrierter – das erhöht dem entsprechend auch ihren Kaloriengehalt. Sie ist damit eine gute Energielieferantin.

Auch für Menschen für Menschen mit Diabetes eignen sich Trockenpflaumen grundsätzlich – natürlich sollte man es auch hier wie immer nicht übertreiben. Der Fruchtzucker wird weitgehend insulinunabhängig in der Leber verstoffwechselt. Der niedrige glykämische Index sorgt außerdem dafür, dass der Zucker bei der Verdauung relativ langsam freigesetzt wird.

Wie viele Pflaumen pro Tag sind gesund?

Etwa fünf bis sechs getrocknete Pflaumen sollte man pro Tag essen, um der Verdauung auf die Sprünge zu helfen. Zusätzlich muss unbedingt ausreichend getrunken werden, da die Pflaumen beim Aufquellen dem Körper Wasser entziehen. Wer also Pflaumen isst und das Trinken vergisst, kann Verstopfung und Blähungen sogar begünstigen.

Trockenpflaumen vor dem Essen einweichen

Getrocknete Pflaumen sollten vor dem Verzehr eingeweicht werden. Am besten bereits am Abend vorher in Wasser legen. Am nächsten Morgen können die eingeweichten Pflaumen zum Beispiel ins Müsli geschnippelt werden. Auch ins Einweichwasser hat die Pflaume Nährstoffe abgegeben, dieses also am besten nicht wegschütten, sondern trinken oder auch ins Müsli geben.

Pflaumensaft für die Verdauung?

Wer Trockenpflaumen nicht mag, kann bei Verdauungsbeschwerden auch Pflaumensaft trinken, um den Darm zu entleeren. Hier am besten zunächst ein kleines Glas davon trinken und zwei Stunden abwarten.