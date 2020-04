Buchhändlerin Elke Menzel gibt Lesetipps

Alles tun, was möglich ist und optimistisch bleiben, das ist das Motto von Elke Menzel aus Möckmühl. Seit 16 Jahren führt sie die Buchhandlung Meissner im Ort und hat schon einige Krisen gemeistert. Wegen der Coronakrise musste auch sie ihren Laden schließen. Jetzt so sagt sie, kommt es auf die Kunden an.