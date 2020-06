Verkehr – Mit Vollgas Richtung Klimawandel?

Der Verkehrssektor ist heute für etwa genau so viele Treibhausgasemissionen verantwortlich, wie vor 30 Jahren. Dabei sind die Motoren unserer Autos und Lkws doch eigentlich deutlich effizienter geworden. Werner & Tobi diskutieren: Warum tut sich in dem Bereich so wenig? Wieso bekommen wir die Güter nicht von der Straße auf die Schiene? Macht es fürs Klima eigentlich einen Unterschied, ob ich einen Benziner oder einen Diesel fahre? Was bringt ein Tempolimit auf Autobahnen? Kann der Verkehr in Deutschland bis 2035 emissionsfrei werden? Was bringt Carsharing? Und wie umweltfreundlich sind E-Scooter?