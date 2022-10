Umweltfreundlich Heizen und Geld sparen

Wie lässt sich günstiger und umweltfreundlicher Heizen? Mit innovativer Heiztechnik und einfachen Tipps zum Nachmachen lässt sich viel Geld sparen und die Umwelt schonen.

Rund 70 Prozent unseres gesamten Energieverbrauchs zu Hause gehen fürs Heizen drauf. Dabei laufen 74,5 Prozent der Heizungen in Deutschland mit Erdgas oder Heizöl, also mit fossilem Brennstoff. Beim Verbrennen stoßen sie jede Menge CO2 aus und bei der Produktion entweicht schädliches Methan. Daher dürfen ab 2024 keine Öl- und Gasheizungen mehr verbaut werden.

Alternativen zu herkömmlichen Heizmethoden

Nachhaltige Heizquellen und energieeffizientes Bauen sollen in den Fokus rücken. So soll in Häusern künftig vor allem mit folgenden Systemen geheizt werden: Solarthermie, Biomasseheizungen, Wärmepumpen mit Ökostrom und Fernwärme in Verbindung mit nachhaltiger Wärmeerzeugung.

Nah- und Fernwärme sind nicht klimaneutral

Nah- und Fernwärme wird da benötigt, wo Alternativen wie Wärmepumpen nicht möglich sind - zum Beispiel in dicht besiedelten Siedlungen, in denen der Platz fehlt. Die Energie kommt bei Nah- und Fernwärme aktuell zwar noch überwiegend aus Gas- oder Kohlekraftwerken. Zusätzlich kommen aber auch erneuerbare Energien zum Einsatz und laut Jens Schuberth vom Umweltbundesamt ist hier vor allem das Potenzial für nachhaltigere Quellen besonders hoch. Wer also plant, seine Heizung zu modernisieren, fragt am besten vorab bei der Gemeinde nach, ob ein Wärmenetz in Planung ist.

Ist klimaneutrales Heizen möglich?

Die Bundesregierung will bis 2045 klimaneutral sein. Laut Schuberth ist das beim Heizen tatsächlich denkbar. Denn Heizungen werden im Mittel 20 Jahre alt. Entsprechend kann bis 2045 jede Heizung einmal ausgetauscht werden. Hier kann dann auf erneuerbare Energie umgestiegen werden. Solche Umstiege werden in Deutschland auch gefördert. Solarthermie und Wärmepumpen werden zum Beispiel mit 25 Prozent der Investitionskosten subventioniert. Hinzu kommt ein Bonus von zehn Prozent, wenn alte Heizungen, die noch mit Öl oder Gas laufen, ausgetauscht werden. Ebenso werden Holzheizungen oder Holzheizkessel gefördert, jedoch nur noch mit zehn Prozent als Grundförderbetrag.

Ideal ist es, wenn eine neue Heizung im Rahmen eines Sanierungsfahrplans geplant wird. Hier kann direkt am Haus geschaut werden, was verbessert werden kann, damit beispielsweise eine Wärmepumpe besser arbeitet. Außerdem kann die neue Heizung so eingerichtet werden, dass auf eine mögliche Dämmung des Dachs nach fünf bis zehn Jahren reagiert werden kann.

Wie können Heizkosten gespart werden?

Mieter haben in der Regel keinen Einfluss darauf, welche Heizung in der Wohnung oder im Haus eingebaut ist. Wie dennoch jede und jeder Heizkosten sparen kann, erklärt Stephanie Kallendrusch von der Verbraucherzentrale NRW.

Ihr erster Tipp lautet: Heizkörper nicht mit Möbeln zustellen. Wird ein Heizkörper hinter Möbeln versteckt, staut sich die Wärme hinter diesen und der Heizkörper kann die Wärme nicht an den Raum abgeben. Gleiches gilt für sogenannte Handtuchheizkörper, die typisch für Badezimmer sind. Die Handtücher werden zwar schön warm, die Heizung wird jedoch in der Wärmeabgabe behindert.

Laut Tipp Nummer zwei sollten daher am besten keine feuchten Textilien zum Trocknen auf der Heizung liegen. Durch die Verdunstungskälte wird der Raum zuerst sogar eher abgekühlt.

Feuchte Textilien sollten nicht über Heizkörper gehängt werden. SWR

Tipp drei: Kühlschränke möglichst weit weg von Heizkörpern platzieren. Denn je stärker der Kühlschrank mit beheizt wird, desto mehr Energie benötigt er zum Kühlen.

Als vierten Tipp nennt Kallendrusch die richtige Einstellung des Thermostats. Wenn dieses zu hoch eingestellt ist, wird unnötig Energie verbraucht. Deshalb sollte es immer nur auf die gewünschte Raumtemperatur gedreht werden.

Ein weiterer Tipp ist das regelmäßige Entlüften und Reinigen des Heizkörpers. Wie das geht, ist auf dem Instagram-Account der Ökochecker zusammengefasst:

Heizkörper entlüften und Geld sparen

Die Ideale Raumtemperatur für jedes Zimmer

Die optimale Raumtemperatur liegt im Wohn- und Arbeitsbereich zwischen 20 und 22 Grad. In der Küche kann es etwas kühler sein, hier werden 18 bis 19 Grad empfohlen. Noch kühler können Schlafzimmer eingestellt werden. Hier sind 17 bis 18 Grad ausreichend. Am wärmsten sollte es im Badezimmer sein. Hier sind 22 Grad empfohlen. Das liegt unter anderem auch an der Raumfeuchte und der damit verbundenen Schimmelgefahr.

Raumtemperatur über das Thermostat regulieren

Die meisten Heizkörper sind mit einem Thermostat ausgestattet, das fünf Stufen besitzt. Die Zahlen stehen dabei für die Raumtemperatur, die mit dieser Stufe erreicht wird. Jede Stufe entspricht wiederum vier Grad Celsius mehr oder weniger. Die Eins steht also für eine Raumtemperatur von 12 Grad, die Zwei entspricht 16 Grad, Drei steht für 20 Grad, Vier für 24 und Fünf für 28 Grad.

Die Stufen des Thermostats stehen für verschiedene Raumtemperaturen. SWR

Oft wird das Thermostat bei Kälte ganz auf Fünf gestellt, damit es schneller warm wird. Das ist jedoch ein Trugschluss. Laut Kallendrusch bleibt die Geschwindigkeit beim Heizen immer dieselbe, egal ob das Thermostat auf Stufe Drei oder Fünf steht. Bei Stufe Fünf wird es lediglich wärmer, dauert dafür aber länger, bis es wieder abkühlt. Wer sein Zimmer also auf 20 Grad aufheizen will, kann bei Stufe Drei bleiben.

Wie viel Energie kann beim Heizen gespart werden?

Kallendrusch erklärt weiter, dass mit der Absenkung der Raumtemperatur um ein Grad bis zu sechs Prozent Energie gespart werden können. Dennoch sollte mit dem Absenken nicht übertrieben werden, da zu kalte Räume in weniger gut gedämmten Gebäuden schneller zu Schimmel tendieren.

Zimmer richtig herunterkühlen

Ebenso verbreitet wie die Heizgeschwindigkeit ist die Annahme, dass das nächtliche Abschalten der Heizung und das anschließende Hochfahren genauso viel Energie benötigt wie die Heizung einfach anzulassen. Stephanie Kallendrusch erklärt, dass die Temperatur nachts durchaus auf bis zu 17 Grad (beim Thermostat also zwischen zwei und drei) heruntergefahren werden kann. Hier ist der Aufwand des wieder Aufheizens nicht so enorm, wie bei durchgängigem Heizen. Gleiches gilt für längere Abwesenheit. Unter 16 Grad sollte die Temperatur jedoch nicht gesenkt werden, da es hier wieder zu Problemen mit Feuchtigkeit und Schimmel in älteren Gebäuden kommen kann.

Energiesparendes Lüften für eine gute Luftqualität

Frische Luft hilft dabei, die Feuchtigkeit in Innenräumen zu regulieren und Schadstoffe aus der Wohnung zu bekommen. Wenn dauerhaft gelüftet wird - zumindest indem ein Fenster auf Kipp steht - geht dabei allerdings auch die warme Luft verloren. Solche, durch Lüftung entstandenen Wärmeverluste können bis zu 15 Prozent Energieverlust ausmachen.

Zur richtigen Regulierung der Luftfeuchtigkeit kann es deshalb helfen, sich ein sogenanntesThermohygrometer anzuschaffen. Dabei handelt es sich um ein Messinstrument zur gleichzeitigen Bestimmung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Mithilfe dessen kann man erkennen, ab wann gelüftet werden sollte und welche Raumfeuchte sinnvoll ist.

Für den Winter gilt: am besten regelmäßig Stoßlüften (drei bis vier Mal täglich) für etwa fünf bis zehn Minuten und das Thermostat währenddessen herunterdrehen.

Wie funktioniert klimaneutrales Bauen?

Innovative Lösungen für energiesparendes Wohnen könnten künftig Häuser sein, bei denen verschiedene Mechanismen zur effektiven Nutzung von Energie zusammen wirken. Der Architekt und Baustatiker Adolf Sommer hat bereits solch ein klimaneutrales Haus gebaut. Laut ihm kann man sich das Gebäude vorstellen wie eine Thermoskanne: In die Fassade ist ein Wärmedämm-Verbundsystem eingebaut. Das Verbundsystem besteht aus einem Dämmstoff, der Hitze im Sommer draußen hält und im Winter Wärmeverluste verhindert.

Weitere Kniffe im Haus: In der Dusche ist ein Wärmetauscher eingebaut. Dieser nimmt die Energie des warmen Duschwassers am Boden der Dusche auf und wärmt damit direkt das Kaltwasser vor, mit dem weiter geduscht wird. Dadurch muss weniger Warmwasser zugemischt werden, um eine angenehme Temperatur zu erreichen. So kann der Energiebedarf beim Duschen laut Sommer um mehr als 40 Prozent reduziert werden.

Hinzu kommt, dass das gebrauchte Wasser im Keller aufgefangen und gefiltert wird. So kann es dann zum Beispiel für die Toilettenspülung oder die Gartenbewässerung weiterverwendet werden. Durch dieses System wird der Trinkwasserbedarf des Hauses laut Sommer um die Hälfte reduziert. Ebenso reduzieren sich die Kanalgebühren, da das Wasser doppelt verwendet wird, bevor es in den Kanal abfließt.

Ein in der Lüftungsanlage verbauter Wärmetauscher kümmert sich um die Energie, die beispielsweise beim Duschen, Baden, durch Bewegung im Raum und durch den Körper generell frei wird. Diese Energie in Form von feuchter, warmer Luft wird in den Wohnräumen automatisch abgesaugt. Über den Wärmetauscher wird der Luft die Energie entzogen und an die Frischluft abgegeben, die in das Gebäude strömt. So entweichen lediglich Feuchtigkeit und schlechte Gerüche, während 90 Prozent der freigesetzten Energie im Gebäude bleiben. Dadurch reduziert sich der Energiebedarf fürs Heizen enorm.

Über diese Lüftung wird die feuchte, warme Luft eingesogen. Colourbox

Der menschliche Körper gibt zum Beispiel allein durch Schwitzen etwa 100 Watt an Heizleistung ab. In Sommers Gebäude kann damit ein Raum von 10 m² im Winter beheizt werden.

Ein Teil des Stroms für das Haus wird übrigens auf dem Dach von einer Photovoltaik-Anlage produziert. Er reicht, um den kompletten Allgemeinstrom-Bedarf zu decken. Dazu gehören Aufzug, Treppenhausbeleuchtung, Wärmepumpe und die Beheizungs- und Belüftungsanlage.

Unterschiede zu herkömmlichen Häusern

Zunächst einmal ist ein solches klimaneutrales Gebäude etwas teurer als die üblichen Häuser. Laut Sommer kommt es hier zu rund zehn Prozent Mehrkosten. Dafür haben andere Häuser allerdings einen zwei- bis dreimal höheren Energiebedarf. Dieser wird in Sommers Haus durch die Außenhülle, die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und den Einsatz regenerativer Energien stark reduziert. Die eingesetzte Wärmepumpe bezieht ihre Energie zusätzlich aus der Erdwärme.

Fazit

Jeder und jede kann zu Hause Heizenergie einsparen, wenn ein paar Dinge beachtet werden. Unabhängig davon, welche Heizung im Keller steht. Allerdings müssen wir insgesamt dennoch weg von fossilen Brennstoffen und hin zu Häusern und Wohnungen, die von Grund auf weniger Energie brauchen. Das Schöne ist aber, das ist jetzt schon möglich.