Nudeln selbst gibt es schon lange. Als aber 1961 das erste Nudel-Fertiggericht aus dem Pappkarton auf den Markt kam, waren Spaghetti mit Tomatensoße buchstäblich in aller Munde.

Es war und ist ein praktischer Baukasten mit allen notwendigen Zutaten in einer Schachtel: Spaghetti, Tomatenmark, geriebener Hartkäse und die legendäre Kräutermischung, alles schon fertig portioniert. Seither war das Lieblingsgericht kinderleicht zuzubereiten – für gestresste Eltern, Singles, Studierende oder auch für Kinder. Der Hersteller nannte es "Miracoli" und traf damals damit genau die Italien-Sehnsucht der Deutschen.

Erst ein Wunder, dann eine Mogelpackung

Miracoli galt in den 1960ern als Küchenwunder. Der Name leitet sich nicht ohne Grund vom italienischen "miracolo" – Wunder – ab. Zuletzt geriet das Nudelgericht aber auch in die Kritik. Der Hartkäse Parmesello/Pamesello – ein Kunstwort, das an Parmesan erinnert, ihn aber nicht enthielt – verschwand vor zwei Jahren aus der Packung. Außerdem wurde die Soßen- und Kräutermenge reduziert, der Preis blieb jedoch gleich. Anfang 2020 wurde Miracoli bei einer Abstimmung der Verbraucherzentrale Hamburg deshalb zur "Mogelpackung des Jahres" gekürt.

Nudel-Fragen an SWR-Ernährungsexpertin Sabine Schütze

Nudeln werden oft als Dickmacher angesehen. Stimmt das?

Nicht die Nudeln an sich sind Dickmacher, sondern die entsprechend fetten Sahnesoßen, die sich so wunderbar an die Nudeln schmiegen - ebenso wie die Menge, die wir verdrücken. Für eine Portion Pasta brauchen wir nur etwa 100 Gramm trockene Nudeln. Aber wir essen meist deutlich mehr. Deshalb erster Tipp: Langsam essen, damit sich ein Sättigungsgefühl einstellen kann. Zweiter Tipp, damit Nudeln nicht zum Dickmacher werden: Viel Gemüse dazu und Kräuter nutzen. Nudeln mit Tomatensoße oder Gemüse haben nur etwa halb so viele Kalorien wie Nudeln mit Sahnesoße.

Nudeln gibt es in ganz unterschiedlichen Formen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-tmn | Franziska Gabbert

Manche setzen auf glutenfreie Nudeln. Haben sie wirklich weniger Kalorien?

Glutenfreie Nudeln haben fast genauso viele Kalorien wie klassische Weizen-Nudeln. Der Unterschied ist minimal. Aber glutenfreie Nudeln werden oft aus Hülsenfrüchten gemacht. Sie enthalten komplexere Kohlenhydrate und machen deshalb länger satt. Wer richtig Kalorien sparen will beim Nudelessen, kann Konjak-Nudeln probieren. Die werden aus dem Mehl der tropischen Konjak-Wurzel gemacht und sind fast kalorienfrei, weil sie nur aus Wasser und Ballaststoffen bestehen. Wer sie zum ersten Mal verwendet, sollte wissen, dass die Nudeln leicht fischig riechen. Nicht davon abschrecken lassen. Dieser Geruch verschwindet sofort, wenn man die Nudeln kurz abspült. Ansonsten sind sie weiß und schmecken nach nichts. Konjak-Nudeln brauchen also eine kräftig würzige Soße.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-tmn | Franziska Gabbert

Was ist mit Vollkorn-Nudeln? Sind sie die bessere Wahl?

Vollkornnudeln haben genauso viele Kalorien wie normale Nudeln. Aber sie enthalten deutlich mehr Ballaststoffe, etwa zehn Gramm pro Portion. Und sie enthalten auch etwa viermal so viele Mineralstoffe, etwa Eisen, Zink und Magnesium, verglichen mit normalen Nudeln. Außerdem sättigen Vollkornnudeln länger und schmecken etwas kräftiger. Wer das mag, dem kann ich Dinkel-Vollkorn-Nudeln empfehlen. Die haben eine schöne nussige Note.

Noch ein Kalorien-Spar-Tipp zum Schluss: Gekochte Nudeln vor dem essen eine Nacht im Kühlschrank lagern. Durch das Abkühlen wird ein Teil der Kohlenhydrate zu resistenter Stärke. Diese Stärke ist ein nicht verwertbarer Ballaststoff. Deshalb haben aufgewärmte Nudeln etwa zehn Prozent weniger Kalorien als frisch gekochte.

Goldgelbe Spirelli sind eine beliebte Nudelvariation dpa Bildfunk picture-alliance/ dpa | Martin Schutt

An Nudeln scheiden sich aber auch die Geister. Es gibt Menschen, die lieben Nudeln heiß und innig, bei anderen ist die Liebe eher abgekühlt.

Pro und Contra Nudeln

SWR-Umwelt-Redakteur Dominik Bartoschek liebt Nudeln und singt ein Loblied auf die Pasta:

Nudeln gehen immer. Egal ob mit Fleisch, vegetarisch, vegan, mit Soße oder ohne – irgendeine Variante findet sich. Und zwar nicht etwa als Verlegenheitslösung, sondern weil ich genau das an der Nudel so liebe. Sie ist einfach für jede Variante geeignet. Ob als schnelle Nummer nur mit Olivenöl und Parmesan in der Homeoffice-Mittagspause oder als aufwändiges Gericht für Gäste mit stundenlang vor sich hin köchelnder, wunderbar sämiger Bolognese-Sauce. Und doch denke ich dann manchmal: Jeden Tag Nudeln muss ja auch nicht sein und dann koche ich mal Couscous, Reis oder Kartoffeln. Aber meistens bereue ich das schon am ersten Bissen. Denn eigentlich hätte ich viel lieber wieder Nudeln gegessen. Zumal sie doch genug Abwechslung bieten. Zwischen den dünnen Spaghettini und den wunderbar voluminösen Tortelloni liegen schließlich optische und auch geschmackliche Welten. Und was die übrigen Zutaten zu einem Nudelgericht angeht, ist die Auswahl doch ohnehin grenzenlos. Eines weiß ich daher ganz sicher: Eine nudelfreie Zone wird mein Haushalt nie, dafür macht mich meine tägliche Nudelration einfach viel zu glücklich.

SWR-Umwelt-Redakteurin Susanne Henn kann keine Nudeln mehr sehen und wünscht sich mehr Abwechslung:

Nudeln gehen immer. Egal ob mit Fleisch, vegetarisch, vegan, mit Soße oder ohne, irgendeine Variante findet sich, auf die man sich einigen kann. Bei uns zu Hause ist das Alltag, seitdem mein erstes Kind vor mehr als 17 Jahren angefangen hat, feste Nahrung zu sich zu nehmen. Seitdem essen wir Nudeln. Unterbrochen nur von wenigen Tagen mit Reis, Kartoffeln oder – ganz gewagt – Couscous, die eher für schlechte Laune sorgen. Wenn eines der Kinder zum Kochen abkommandiert wird, dann hält sich der Überraschungseffekt in Grenzen: Es gibt – genau – Nudeln. Es ist nicht so, dass mir Nudeln nicht schmecken, aber ich kann sie nicht mehr sehen. Ich träume von Quinoa, Polenta, Bulgur – von mir aus auch Buchweizen, Hauptsache keine Nudeln. Wenn ich einen dieser Träume wahr werden lasse, dann ist der Preis dafür, dass ich doppelt kochen muss. Meistens ist er mir zu hoch. Aber eines weiß ich sicher: Wenn die Brut mal aus dem Haus ist, dann wird das hier eine nudelfreie Zone. Zumindest am Anfang.