Neue Rezeptur – schlechterer Inhalt?

Plötzlich schmecken die Nuss-Nougat-Creme oder der Schokoriegel anders. Die Hersteller ändern ihre Rezepturen – häufig nicht zum Vorteil der Kunden.

Sie ist die wohl beliebteste Nuss-Nougat-Creme in Deutschland und gehört bei vielen zum Frühstück einfach dazu: Nutella. Doch seit Ende vergangenen Jahres fegt ein Sturm der Entrüstung über den Hersteller Ferrero hinweg. Der hat nämlich klammheimlich die Nutella-Rezeptur verändert.

Mehr Milchpulver, weniger Kakao

Bei genauerem Hinsehen lässt sich erkennen: Nutella ist heller geworden. Ein Blick auf die Zutatenliste verrät: Der Anteil von Milchpulver hat sich von 7,5 auf 8,7 Prozent erhöht. Dafür ist der Kakao auf der Zutatenliste von der vierten auf die fünfte Stelle gerutscht – wahrscheinlich hat sich also sein Anteil verringert.

Der geringere Kakaoanteil in der neuen Nutella lässt sich auch an der Farbe erkennen. SWR

Marktcheck lässt Passanten in der Mainzer Innenstadt blind die alte und neue Nutella-Rezeptur probieren. Die meisten Tester können die beiden Versionen am Geschmack unterscheiden – und finden die alte Rezeptur besser. Einige kündigen an, die neue Nutella nicht mehr zu kaufen.

Kosten werden gespart

Warum riskiert der Produzent Ferrero, seine Kunden zu vergraulen? Dahinter stecken finanzielle Gründe, glaubt Susanne Umbach von der Verbraucherzentrale Rheinland Pfalz: „Es ist so, dass Milchpulver auf dem Markt zur Zeit als Rohstoff sehr viel preiswerter einzukaufen ist als Kakao, so dass man denken könnte, dass einfach Kosten gespart werden. Für den Kunden hat das keinen Vorteil, wenn nicht auch der Preis gesenkt würde.“

Dem ist nicht der Fall: Der Nutella-Preis ist der gleiche geblieben. Der Hersteller Ferrero profitiert von der neuen Rezeptur. Und die Kunden sollen es einfach schlucken. Auf eine Anfrage der Marktcheck-Redaktion kommt von Ferrero keine Antwort.

„Jetzt noch fruchtiger“ – tatsächlich? SWR

Vitalis Früchtemüsli ist „Mogelpackung des Jahres“

Immer mehr Hersteller verändern die Rezepturen ihrer Produkte, um Kosten zu sparen. Unser nächstes Beispiel ist das Früchtemüsli von Vitalis. Es wurde aktuell von der Verbraucherzentrale Hamburg zur Mogelpackung des Jahres 2017 gewählt. Auf der Verpackung wird mit einer verbesserten Rezeptur geworben. Das Müsli schmecke nun „noch fruchtiger“, heißt es.

Tatsächlich liegt der Anteil an Früchten genau wie davor bei 40 Prozent. Einige Sorten wurden jedoch ausgetauscht durch extra gezuckerte Früchte.

Außerdem wurde der Vollkornanteil heruntergefahren: von 52 auf 47 Prozent. Die teuren Mandeln wurden ganz gestrichen. Zudem wurde auch noch die Packungsgröße verkleinert. Statt bisher 600 Gramm stecken nun nur noch 500 Gramm drin – zum selben Preis.

Dr. Oetker: „Höhere Rohstoffkosten“

Der Hersteller Dr. Oetker rechtfertigt die Veränderungen mit rückläufigen Verkaufszahlen: „Die neue Rezeptur trägt nicht nur zu einer sensorisch besseren Produktqualität bei, sondern schlägt sich auch in entsprechend höheren Rohstoffkosten nieder. […]Statt den Preis zu erhöhen, haben wir die Einwaage gesenkt.“

Trotz all der Verschlechterungen bewirbt Dr. Oetker das Müsli mit einer „verbesserten Rezeptur“.

Der neue Riegel (rechts) ist leichter und enthält verhältnismäßig deutlich weniger Nüsse. Kostet aber gleichviel wie der alte. SWR

Nussini spart die Hälfte der Nüsse ein

Auch der Riegel Nussini von Milka hat sich verändert. Der Hersteller hat ausgerechnet an den namensgebenden Haselnüssen gespart. Im neuen Riegel sind nur noch halb so viele verarbeitet wie in der alten Packung. Statt „Haselnusscreme“ ist jetzt nur noch „Creme mit Haselnussgeschmack“ enthalten. Dass sei ein Hinweis darauf, dass der Geschmack nicht von den Nüssen komme, sondern eher von Aromastoffen, so Verbraucherschützerin Umbach.

Klammheimlich hat der Hersteller Mondelez auch noch den Riegel verkleinert und das bei gleichem Verkaufspreis. Auf unsere Nachfrage gibt sich Mondelez jedoch unschuldig: „Die Zutaten und die Grammangabe weisen wir für den Konsumenten deutlich auf der Verpackung aus.“

Weniger Eier, dafür mehr Fett, Zucker und Konservierungsstoffe. SWR

Weniger Eier im Homann Eiersalat

Noch ein Beispiel: Homann bewirbt seinen „milden Eiersalat mit feinem Schnittlauch“ mit einer neuen Rezeptur. In der Zutatenliste stand früher einmal: 63 Prozent Hühnereier. Zuerst ging der Anteil auf 58 Prozent runter und seit Kurzem sind nur noch 50 Prozent Eier enthalten. Stattdessen sind Fett- und Zuckergehalt gestiegen. Außerdem werden in der neuen Rezeptur plötzlich Konservierungsstoffe eingesetzt.

Eine Veränderung die laut Verbraucherzentrale bedenklich ist: „Empfindliche Menschen, die vielleicht zu Asthma neigen oder Neurodermitis haben, sollten bei Konservierungsstoffen vorsichtig sein, es könnten dadurch nämlich allergische Reaktionen hervorgerufen werden,“ warnt Susanne Umbach.

Konservierungsstoffe werden zugesetzt

Warum werden neuerdings Konservierungsstoffe statt Säuerungsmittel eingesetzt? Die zuständige Unternehmensgruppe Theo Müller antwortet uns, man habe den Geschmack optimieren wollen: „Um das Produkt weiterhin mit der erwarteten Haltbarkeit und den produkttypischen Eigenschaften anbieten zu können, war der hier erfolgte Austausch aufgrund des Verzichts auf Säuerungsmittel erforderlich.“

Fazit: Wenn Rezepturen verändert werden, kommt das in den seltensten Fällen dem Verbraucher zu Gute. Meist verbessern die Hersteller das Produkt nur für einen: für sich selbst.