Die meisten Steuerzahler können im neuen Jahr mit einem Plus bei der Steuer rechnen: So steigt der Grundfreibetrag auf 9.744 Euro. Erst ab einem Einkommen darüber werden also Steuern fällig.

dpa Bildfunk picture alliance / Armin Weigel/dpa | Armin Weigel

Bild in Detailansicht öffnen