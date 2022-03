Immer zum Ersten des Monats kommen viele Neuerungen. Wir haben die wichtigsten für Sie herausgepickt. Meistens geht es ums Geld, aber auch um DHL und Umzüge. Kein Aprilscherz.

Ab 1. April: Mehr Kosten beim Umzug steuerlich geltend machen

Wer beruflich umzieht, kann bei der Steuererklärung mehr Geld absetzen als bisher. Wenn der Arbeitgeber die Kosten nicht zahlt, greift eine neue Umzugspauschale, die dann zu den Werbungskosten gebucht wird.

Das Besondere daran: Das gilt auch für Partnerin oder Partner und Kinder. Sogar wenn durch den Umzug Nachhilfeunterricht nötig wird, kann der steuerlich abgesetzt werden.

Mehr Geld ab 1. April: Mindestlohn steigt bei manchen

In einigen Branchen steigt der Mindestlohn: Zum Beispiel für Pflegekräfte, die in Betrieben arbeiten. In Privathaushalten bleibt der jetzige Mindestlohn bestehen. Auch in der Zeit- und Leiharbeitsbranche erhöht sich der Mindeststundensatz.

Pakete bei DHL-Packstationen nur noch mit der App

Eine Änderung für alle, die viele Pakete bewegen: DHL stellt ab April die Bedienung von Packstationen um. Es ist nur noch möglich, Pakete per App zu verschicken und zu empfangen. Kundenkarte und Abholcode sind damit Geschichte.

Zinsen für Immobilienkredite steigen weiter

Ein Punkt, der uns noch länger beschäftigen wird: Zinsen für Kredite. Zum 1. April hat die Bankenaufsicht, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin, beschlossen, dass Immobilienkredite von Banken besser abgesichert werden müssen, sie also mehr Kapital brauchen. Das wird an Kundinnen und Kunden weitergegeben - die Bauzinsen steigen, und zwar schon seit einigen Monaten.