Wie die Karlsruher Münze bei der Euro-Umstellung half

Am 1. Januar 2002 löste der Euro die D-Mark ab und die Währungen in elf weiteren Ländern der EU. Die Staatliche Münze in Karlsruhe spielte dabei eine große Rolle.

Das historische Schild am Eingang. Das Gebäude wurde 1826 von Friedrich Weinbrenner erbaut. SWR

In Baden-Württemberg steht das größte deutsche Münzprägeunternehmen, die Staatlichen Münzen Baden-Württemberg mit den Standorten Stuttgart und Karlsruhe. Hier entstehen rund 40 Prozent der deutschen Euro-Münzen, sowie Medaillen und Prägungen im Auftrag von anderen Ländern weltweit. Bei der Umstellung auf die Euro-Münzen vor 20 Jahren hatten die Beschäftigten alle Hände voll zu tun.

In der Karlsruher Münze stehen die großen Prägemaschinen. Hier klappern pro Minute 600 Zwei-Cent-Stücke in eine rote Plastikschale. Im vergangenen Jahr haben die Münzprägestätten in Karlsruhe und Stuttgart insgesamt rund 500 Millionen Münzen produziert. Die gingen an die Bundesbank und wurden von dort Stück für Stück an die Banken oder auch an entsprechende andere Bargeldnutzer ausgegeben.

Umstellung auf Euro war ein Kraftakt

Die Prägeanstalten mussten vor der Euroumstellung rund um die Uhr arbeiten, um die gewaltige Menge an neuen Münzen produzieren zu können. In drei Acht-Stunden-Schichten von Montag 6 Uhr früh bis Samstag 6 Uhr früh, die ganze Woche durch. Statt wie bisher zu D-Mark-Zeiten zwischen 500 und 800 Millionen Münzen pro Jahr zu produzieren, mussten die Münzprägestätten in Karlsruhe und Stuttgart plötzlich 2,6 Milliarden Stück pro Jahr herstellen, damit die Währungsumstellung klappte.

"Für mich war die größte Herausforderung der internationale Umgang. Ich musste mit den Kollegen aus den ganzen Teilnehmerländern die Technik abstimmen. Die Münzen mussten ja in allen Automaten funktionieren, die vorhanden waren in Europa. Und das war natürlich schon stark unterschiedlich von verschiedenen Währungen geprägt. Ja, das muss man alles auf einen Standard bringen, innerhalb von drei Jahren."

Der heute 78-jährige Alfred Nürbauer ist längst im wohlverdienten Ruhestand. Die Umstellung von D-Mark auf den Euro war wohl seine größte berufliche Herausforderung. Sein Nach-Nachfolger, der heutige Leiter der baden-württembergischen Münze, Benjamin Hechler, hatte sich damals noch auf ganz andere Weise mit dem Euro beschäftigt, als er das heute tut: Vor 20 Jahren packte er unterm Weihnachtsbaum sein Euro-Starterkit aus.

Beliebt und damals gerne gekauft: Das Euro-Starterkit dpa Bildfunk Picture Alliance

Der Geschäftsführer des Münzenversandhauses Reppa, ein Familienunternehmen mit langer Tradition aus Pirmasens, erinnert sich, dass die Währungsreform viele Menschen zu Sammlern gemacht hat. Vorher habe sich nur etwa ein Prozent der Bevölkerung für das Sammeln von Münzen interessiert, mit der Währungsumstellung sei die Zahl auf bis zu zehn 10 Prozent gewachsen.

20 bis 40 Millionen Menschen hätten angefangen, Euromünzen zu sammeln. Die Leidenschaft sei zwischenzeitlich abgeebbt. Hoch im Kurs stünden aber immer noch die sogenannten Zwei- Euro-Umlauf-Gedenkmünzen mit Motiven aus den Bundesländern, die zu Jahrestagen oder anderen besonderen Ereignissen aufgelegt werden.