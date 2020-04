"Als das Siegel neu war, da haben sie überwiegend gute, nachhaltige Bestände zertifiziert. Und ich bin auch irgendwo im Fernsehen zu sehen, wo ich sage Ihnen so ne Packung hochhalte , sage die kann man guten Gewissens essen. Das war damals in Ordnung. Aber als die guten Bestände zertifiziert waren, haben sie mehr und mehr problematische Bestände zertifiziert. Und heute ist es so, dass fast zwei Drittel der Bestände, die das MSC-Siegel tragen, entweder zu klein sind oder zu hart befischt werden oder mit nicht nachhaltigen Methoden, also Grundschleppnetzen, befischt werden."

Dr. Rainer Froese, Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Geomar