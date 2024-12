per Mail teilen

Der Kakaopreis ist stark gestiegen, das macht gerade auch Lebkuchen und Plätzchen mit Schokolade teurer. Die Hersteller von Süßwaren sind deswegen sehr interessiert an Alternativen zum Kakao. Daran forschen schon einige Unternehmen: Ein Startup aus München arbeitet mit Sonnenblumenkernen. In der Schweiz bastelt ein Unternehmen an Schokolade aus Kakaobohnenzellen. Wir haben mit den Machern gesprochen – und die Geschmacksprobe gemacht.