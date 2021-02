In besten Zeiten gab es deutschlandweit fast eine Million Mietwohnungen, die Firmen günstig an ihre Mitarbeiter vermieteten. Immer mehr Unternehmen entdecken dieses Konzept neu.

Rund eine Million Wohnungen fehlen derzeit in Deutschland, besonders stark betroffen sind Metropolen und Universitätsstädte. Die große Nachfrage treibt die Mietpreise in immer neue Höhen – und vertreibt Mieter aus ihren Wohnungen, die diese Mieten nicht mehr zahlen können. Zunehmend beeinflusst die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt auch die Wahl des Arbeitsplatzes. Denn was nützt ein gut bezahlter Job, wenn die Wohnung unbezahlbar ist? Ein Problem, das auch immer mehr Unternehmen erkennen und sich auf ein Modell zurück besinnen, das in den letzten Jahrzehnten als Auslaufmodell galt: Die Werkswohnung – gebaut und vermietet vom Arbeitgeber vor Ort. Auch im Südwesten spielt Mitarbeiterwohnen eine wichtige Rolle auf dem Wohnungsmarkt.

BASF in Ludwigshafen vermietet 6.000 Wohnungen

6.000 Wohnungen in 250 Objekten vermietet der Chemie-Gigant BASF an seinem Standort Ludwigshafen, vom Ein-Zimmer-Appartement über teilmöblierte WGs für Auszubildende bis zur geräumigen Vier-Zimmer-Wohnung. Jährlich kommen rund 40 neue Wohnungen hinzu. Mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 6,50 Euro liegen die Wohnungen von BASF Wohnen + Bauen ziemlich genau in der Mitte des Ludwigshafener Mietspiegels. Ein attraktiver Preis für viele „Aniliner“, wie die Beschäftigten der Badischen Anilin- und Soda-Fabrik seit jeher heißen.

Die Geschichte von BASF als Bauherr und Vermieter geht zurück bis in die Gründung des Unternehmens im 19. Jahrhundert. „Bereits mit der Gründung von BASF hat sich das Unternehmen den Bau und die Vermietung von Mitarbeiterwohnungen vorgenommen“, erklärt Johanna Coleman, Geschäftsführerin der BASF Wohnen + Bauen.

Die weitere Entwicklung der Werkswohnungen verlief in Wellen, so bestand in den 1950ern eine große Nachfrage nach Wohnraum. Eine direkte Folge der Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg – auch von den BASF-Wohnungen war die Hälfte zerstört. In der 1960ern löste das Wirtschaftswunder den nächsten Boom aus, der bis in die 1970er anhielt. 10.000 Wohnungen unterhielt BASF in den besten Jahren, zwischendurch wurde aber auch immer mal wieder rückgebaut. Die firmeneigene Wohnungsgesellschaft werfe sicherlich nicht die höchsten Gewinne im Unternehmen ab, aber man sei durchaus bestrebt, profitabel zu wirtschaften, sagt Johanna Coleman.

Zu den Mietern gehören Facharbeiter und Führungskräfte

Zu den Mietern der Firmenwohnungen gehören Facharbeiter wie Führungskräfte, bei denen besonders die schicken 20er-Jahre-Bauten ganz in Werksnähe beliebt sind. Heute sind die Werkswohnungen auch ein Mittel, um das Unternehmen für Fachkräften attraktiver zu machen. „Neue Mitarbeiter kommen sicherlich nicht nur wegen des Wohnungsangebots zu BASF“, sagt Geschäftsführerin Coleman, „aber das Angebot ist Teil eines Blumenstraußes, den das Unternehmen seinen Mitarbeiter anbietet.“

Mieter können Wohnungen auch kaufen

Den Beschäftigten werde auch die Möglichkeit gegeben, ihre Wohnungen zu kaufen, gerade in der aktuellen Niedrigzinsphase würden davon viele Mieter Gebrauch machen. Und für BASF als Chemiekonzern hat der Unterhalt von Häusern und Wohnungen noch einen ganz praktischen Nebeneffekt. So können beispielsweise neuartige Dämmstoffe zur energetischen Sanierung aus den eigenen Labors direkt an den eigenen Bauten getestet werden.

„Weil nicht zwingend rein renditeorientiert, müssen beim Mitarbeiterwohnen keine Mietpreissprünge befürchtet werden.“ Lukas Siebenkotten, Bundesdirektor des Deutschen Mieterbundes

Noch in den 1970ern unterhielten Unternehmen in Westdeutschland 450.000 Wohnungen, die sie vergleichsweise günstig an ihre Beschäftigten vermieteten. Spätestens mit Aufhebung des Wohnungsgemeinnützigkeitsrechts 1990 fingen die Firmen an, ihre Immobilien bis auf kleine Restbestände zu verkaufen. Doch der Mangel an bezahlbarem Wohnraum lässt inzwischen immer mehr Unternehmen zu Vermietern werden. Die Bahn, Audi und VW, oder auch die Stadtwerke in Köln und München unterhalten in großem Stil Mitarbeiterwohnungen. Auch Bosch in Stuttgart baut und unterhält mit der Robert Bosch Wohnungsgesellschaft eigene Wohnungen. Doch richtet sich das Angebot nicht ausschließlich an Bosch-Beschäftigte. Diese werden aber als Erste informiert, wenn eine der mehr als 2.000 Wohnungen frei wird. Nach zwei Wochen wird das Wohnungsangebot dann auf dem Markt für alle Interessenten sichtbar veröffentlicht.

400.000 Wohnungen müssten jährlich gebaut werden

70 Prozent der Bosch-Wohnungen werden von Mitarbeitern oder ehemaligen Beschäftigten bewohnt. Auch wenn die Wohnungsgesellschaft die meisten Objekte in Baden-Württemberg und dort in Stuttgart besitzt, es wird bundesweit vermietet und ein weiterer Ausbau des Engagements auf dem Wohnungsmarkt ist fest geplant.

Neben Genossenschaften, Wohnungsbaugesellschaften und privaten Investoren ist die Renaissance der Arbeitgeber als Vermieter auch für den Deutschen Mieterbund ein wichtiger Baustein, um der großen Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum gerecht zu werden. Die Herausforderung ist groß und könne nur auf mehrere Schultern verteilt werden. Denn mindestens 400.000 neue Wohnungen müssen nach Einschätzungen von Fachleuten jährlich gebaut werden, um der weiter wachsenden Nachfrage gerecht zu werden.