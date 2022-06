Hohe Mietwagenpreise im Ausland - so können Sie sparen

Wer im Sommer einen Mietwagen buchen will, muss sich auf hohe Preise einstellen. Wir geben Tipps, worauf Sie achten können, damit es günstiger wird.

Mit dem Auto die Cote Azur erkunden oder in Ligurien die verträumten Küstendörfer der Cinque Terre - das ist doch tolles Kopfkino zur Urlaubssaison. Allerdings sind die Mietwagenpreise weiter gestiegen - auch wenn es große Unterschiede zwischen verschiedenen Urlaubszielen gibt.

Mietwagen vorab von zu Hause aus buchen

Wer jetzt schon weiß, dass er im Urlaub einen Mietwagen braucht, sollte nicht hoffen, dass eventuell vor Ort ein günstiges Angebot verfügbar sein wird. SWR-Reiseexpertin Tamara Land empfiehlt, frühzeitig von zu Hause aus zu vergleichen - am besten über mehrere Preis-Portale wie check24, billiger-mietwagen.de oder Happycar. Sie rät außerdem, vorab sämtliche Zusatzleistungen und Versicherungen zu buchen.

Sparen kann, wer den Wagen nicht ab Flughafen mietet, sondern zum Beispiel mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Urlaubsort weiterfährt und erst dort den Mietwagen übernimmt. Wer spontan vor Ort bei einem lokalen Autovermieter bucht, sollte darauf gefasst sein, dass ihm oder ihr unnütze Versicherungen aufgedrängt werden.

Nützliche Versicherungen für den Mietwagen im Urlaub

Zwingend vorgeschrieben ist eine Kfz-Haftpflichtversicherung. Damit kann es im Ausland Probleme geben, wenn die sogenannte Deckungssumme zu niedrig angesetzt ist, also der Betrag, den die Versicherung bei Sach- und Personenschäden maximal übernimmt. Dafür gibt es dann Zusatzversicherungen.

Unter Umständen braucht man die aber nicht, wenn man zu Hause ein Auto hat. Denn in vielen Autoversicherungen ist die sogenannte Mallorca-Police enthalten. Diese Klausel erhöht den Versicherungsschutz im Ausland auf deutsches Niveau. Der Name ist etwas irreführend, die Klausel gilt nicht nur für Mallorca, sondern meistens für ganz Europa - eine gute Absicherung.

Vollkaskoversicherung sichert Schäden am Auto ab

Darüber hinaus ist eine Vollkasko-Versicherung zwar nicht gesetzlich vorgeschrieben, die meisten Autovermieter verlangen sie aber, damit auch mögliche Schäden am Mietwagen abgedeckt sind. Kundinnen und Kunden haben die Wahl zwischen Tarifen mit und ohne Selbstbeteiligung. Glas-, Reifen- und Unterbodenschäden kann man mitversichern, wenn man in unwegsamem Gelände auf Schotterpisten unterwegs ist.

Warum Mietwagen in der Corona-Pandemie teurer geworden sind

Viele Autoverleiher haben 2020, zu Beginn der Pandemie, ihre Flotten verkleinert. Jetzt ist die Nachfrage zurück - die Autohersteller bauen aber viel weniger Autos als vor der Krise, wegen der Lieferengpässe in der Autoindustrie vor allem bei Computerchips. Lieferbare Autos sind teurer, was sich auch in den Preisen bei den Verleihern niederschlägt.

Preisunterschiede je nach Urlaubsland

Die Tagestarife unterscheiden sich auch zwischen den Ländern erheblich. Für ein Auto in Portugal bezahlt man für den Sommer im Schnitt gut 48 Euro am Tag. So günstig ist es sonst nirgendwo. In Island, am oberen Ende der Preisspanne, kostet der Tag durchschnittlich fast 113 Euro.