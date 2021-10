Mikroplastik beim Waschen vermeiden

Klamotten aus Kunstfasern sind praktisch. Beim Waschen spülen sie allerdings Mikroplastik ins Wasser – auch in die Meere. Mit diesen Tipps lässt sich das vermeiden.

Ob im Meer, in den Flüssen, im Boden oder im Eis der Polargebiete: Mikroplastik kommt fast überall in der Umwelt vor. Eine von vielen Quellen ist der Faserabrieb aus unseren Waschmaschinen – wenn wir zum Beispiel Fleece-Pullis waschen. Bei jedem Waschgang lösen sich Fasern von der Kleidung und werden ins Wasser gespült.

Tipp 1: Möglichst kurz und kalt waschen

Das scheint eine Wissenschaft für sich zu sein – die Sache ist auch etwas verwirrend. Eigentlich könnte man ja denken, dass der Schonwaschgang die Klamotten weniger stark bewegt und dass es dann weniger mechanischen Abrieb gibt. Versuche schienen das auch zu bestätigen.

Die Waschmittel werden bei 40 Grad Celsius getestet. dpa Bildfunk dpa Themendienst/Fotografen: Silvia Marks -

Forscher der Universität Newcastle in England haben Medienberichten zufolge aber kürzlich herausgefunden, dass der Schonwaschgang bei Polyester im Gegenteil sogar besonders viele Plastik-Mikrofasern freisetzt. Wahrscheinlich, weil in diesem Programm sehr viel Wasser genutzt wird, dass die Fasern aus dem Material spülen kann. Andere Forscher, diesmal von der Universität Leeds, sagen: Entscheidend seien Waschzeit und Temperatur. In ihren Versuchen kam raus: Wer Mikrofasern vermeiden will, der sollte vor allem auf kurze und kalte Waschprogramme setzen – zum Beispiel 30 Minuten bei 25 Grad.

Tipp 2: Weniger waschen

Wer Mikroplastik im Abwasser vermeiden will, kann auch überlegen: Muss ich überhaupt schon waschen? Nach dem Sport wahrscheinlich schon – andere Sachen kann ich aber vielleicht auch gut mehrmals tragen, bevor sie in die Maschine müssen. Also nur waschen, was schmutzig ist oder riecht. Dann laufen vielleicht ein paar Maschinen weniger – und es gibt weniger Mikrofaser-Abrieb.

Tipp 3: Naturfasern kaufen

Man kann natürlich weniger Klamotten aus Synthetik-Fasern kaufen. Fleece-Pullis, Strickjacken, Schals oder Mützen, sind häufig aus Polyester und Polyacryl. Das sind Quellen für Mikroplastik. Einfach mal aufs Etikett gucken. Vielleicht gibt’s im Laden auch Oberteile aus Baumwolle, Wolle und anderen Naturfasern.

Und dann: Am besten nicht dem Auto zum Einkaufen fahren. Was als Quelle von Mikroplastik nämlich viel mehr ins Gewicht fällt als die Synthetik-Fasern – das ist der Abrieb von Reifen.