Der Koch Timo Böckle zeigt uns sein Rezept für einen leckeren schwäbischen Kartoffelsalat.

Zubereitungszeit: 45 Minuten Koch/Köchin: Timo Böckle

Zutaten:

300 g Kartoffeln (festkochend)

200 g Kartoffeln (mehligkochend)

2 kleine Zwiebeln

1 TL Senf

150 ml Fleischbrühe

3 EL Essig

1 Prise Pfeffer

1 Prise Salz

3 EL Rapsöl

Schwäbischer Kartoffelsalat besteht nur aus wenigen Zutaten. SWR

1. Die Kartoffeln gründlich abbürsten. Jeweils mit Wasser bedeckt aufkochen und garen.

2. Zwiebeln abziehen und in sehr feine Würfel schneiden. Zwiebeln, Senf, Fleischbrühe, Essig, Pfeffer und Salz in eine Schüssel geben und gründlich verrühren.

3. Kartoffeln abgießen und schälen. Die mehligen Kartoffeln durch eine Kartoffelpresse in die Schüssel pressen oder grob stampfen. Festkochende Kartoffeln in dünne Scheiben schneiden, ebenfalls in die Schüssel geben und alles vorsichtig vermischen.

4. Den Kartoffelsalat mit Salz und Pfeffer abschmecken und abschließend das Öl unterrühren.

