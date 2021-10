Einen Verkauf solcher Antikörpertests im Internet findet der Experte hochgradig problematisch, weil das Vertrauen, welches die Gesellschaft in solche Tests habe, durch diesen Online-Verkauf eingeschränkt werde. Jeder hier bei uns müsse sicher sein, dass solch ein Test mit der höchsten Genauigkeit und Verlässlichkeit gemacht wurde. Wenn sich nun jeder das Ergebnis so "hinbastele" wie man es möchte, dann belaste dies auch das Vertrauen in die momentan Corona-Einschränkungen, meint Matthias Orth.