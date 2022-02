Hilft LNG gegen die Gasknappheit?

per Mail teilen

LNG ist die Abkürzung für Liquefied Natural Gas, übersetzt: verflüssigtes Erdgas. Mit neuen Flüssig-Erdgas-Terminals sollen wir unabhängiger von russischem Erdgas werden. Geht das?

Nach Angaben der EU-Kommission deckt die Europäische Union ihren Erdgasbedarf bereits zu einem Viertel über Flüssiggas. An insgesamt 26 LNG-Terminals kann das flüssige Gas angeliefert werden, dass hauptsächlich aus den USA und dem Emirat Katar importiert wird. Doch die Produktionsanlagen, die Gas in Flüssiggas umwandeln, sind in den Staaten bereits ziemlich ausgelastet.

Seit die Gaspreise gestiegen sind, nimmt Europa sowieso schon deutlich mehr LNG ab als bisher. Deshalb sind die bestehenden europäischen Terminals, die das Flüssiggas abpumpen können, auch schon recht gut ausgelastet. Kurzfristig können wir also gar nicht viel mehr LNG importieren als bisher. Mittelfristig kann es uns aber immerhin etwas unabhängiger vom russischen Gas machen.

Neue LNG-Terminals sollen gebaut werden

Obwohl Deutschland in Europa den höchsten Erdgasverbrauch hat, gibt es hier kein LNG-Terminal. Der Bedarf wird hauptsächlich über Pipelines bedient, weil das bisher günstiger war. Doch inzwischen sind die Erdgaspreise deutlich höher als Flüssiggas-Lieferungen. Die nächsten LNG-Terminals für Importe nach Deutschland stehen im niederländischen Rotterdam, in Frankreich und Belgien.

Bis ein deutsches LNG-Terminal betriebsbereit ist, vergehen mindestens fünf Jahre. Pläne, solche Terminals in Stade und Brunsbüttel zu bauen, gibt es. Sie wurden bislang aber nicht umgesetzt, weil politische Regelungen fehlen, um entsprechende Investitionen abzusichern. Denn der Bau eines kompletten Terminals mit Hafenanlage kostet rund eine Milliarde Euro. Und die Pläne dafür sind noch nicht mal eingereicht, geschweige denn genehmigt. Und das ist Voraussetzung, bevor überhaupt gebaut werden kann.

Deshalb ist ein LNG-Terminal vor 2026 wohl illusorisch, zumal wir nicht vergessen dürfen, dass Erdgas ein fossiler Brennstoff ist und nur als Brückentechnologie taugt. Neue LNG-Terminals müssen so konzipiert sein, dass sie zukünftig auch klimafreundlichen Wasserstoff umschlagen können. Nur dann kann der beschleunigte Bau für LNG auch helfen, zügig von fossilen Energien auf Wasserstoff umzusteigen.