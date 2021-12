Das Leben wird teurer, viele Preise steigen. Das spüren Verbraucherinnen und Verbraucher auch beim Lebensmittel-Einkauf immer deutlicher. Woran das liegt und wie Sie sparen können.

Dass auch die Preise für Lebensmittel spürbar gestiegen sind, hat unterschiedliche Gründe - wobei die Corona-Pandemie eine wichtige Rolle spielt. Für viele Verbraucherinnen und Verbraucher wird es immer wichtiger, genau auf ihre Haushaltsausgaben zu achten. Es gibt viele Möglichkeiten, Geld zu sparen.

Inhalt:

Weltweit ist Essen so teuer wie seit 10 Jahren nicht mehr

Lebensmittel im Jahresvergleich deutlich teurer geworden

Unterschiedliche Gründe - eine Sorge

10 Spar-Tipps für Lebensmittel-Einkauf und Küche

Spar-Tipp Nummer 1: Gerichte für die Woche planen

Spar-Tipp Nummer 2: Einkaufszettel schreiben

Spar-Tipp Nummer 3: Im Supermarkt nicht verführen lassen

Spar-Tipp Nummer 4: Wochenmarkt muss nicht teurer sein

Spar-Tipp Nummer 5: Weniger Einkäufe – weniger Ausgaben

Spar-Tipp Nummer 6: Lebensmittel richtig lagern, damit weniger verdirbt

Spar-Tipp Nummer 7: Selbst kochen statt Fertig-Gerichte

Spar-Tipp Nummer 8: Brotzeit statt "To Go"

Spar-Tipp Nummer 9: Leitungswasser statt Mineralwasser

Spar-Tipp Nummer 10: Kräuter, Gemüse und Obst selbst anbauen

Weltweit sind Lebensmittel so teuer wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr - das zeigt die aktuelle Berechnung der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, FAO. Ihr Lebensmittel-Preis-Index ist im Oktober auf 133 Punkte gestiegen. Das ist der höchste Stand seit September 2011. Preiszuwächse gab es laut FAO vor allem bei Weizen, Palmöl und Zucker.

Aber auch in Deutschland spüren es Viele beim Alltags-Einkauf. Ob Eier oder manche Öle für den Salat oder zum Kochen: Sie haben - Stand Oktober - um mehr als zehn Prozent zugelegt. Für frisches Gemüse beispielsweise haben Verbraucherinnen und Verbraucher dieses Jahr phasenweise erheblich mehr zahlen müssen.

Eine gute Nachricht ist: Lebensmittel haben sich zuletzt etwas weniger stark verteuert als die Preise generell. Im November (erste Schätzung des Statistischen Bundesamts vom 29.11.2021) liegt die allgemeine Inflationsrate voraussichtlich bei 5,2 Prozent. Die Teuerung liegt bei Lebensmitteln bei 4,5 Prozent. Im September war sie bei Lebensmitteln noch deutlich stärker.

Das statistische Bundesamt weist auch darauf hin, dass im Vergleichszeitraum vor einem Jahr die Mehrwertsteuer abgesenkt war - das erklärt zu einem Teil, warum sich vieles so verteuert hat. Weltweit stecken eine Reihe von Gründen hinter den hohen Lebensmittel-Preisen.

Eine entscheidende Ursache ist die Corona-Pandemie. Sie hat weltweit Lieferketten und Produktionen unterbrochen. Die Nachfrage hat dann schnell wieder angezogen. Aber Transporte sind weiterhin schwierig, weil immer wieder Kapazitäten fehlen. Vielerorts fehlte oder fehlt es etwa an LKW-Fahrern genauso wie an Arbeitern für die Ernten. Durch Corona-Ausbrüche, aber auch, weil ihre Bewegungsfreiheit durch Schutzmaßnahmen eingeschränkt wurde oder wird.

Auch Wetterphänomene spielen eine gewichtige Rolle. Beispielsweise verteuert ein kalter Winter in Nordafrika viele Gemüsesorten, die wir importieren, etwa Paprika - da hat es beispielsweise dieses Frühjahr extreme Preissteigerungen gegeben, von rund 2,50 Euro pro Kilo auf fast neun Euro zeitweise.

Lebensmittelpreise sind auch Marktpreise. Je höher sie steigen, desto interessanter wird dieser Bereich auch für Spekulanten. Das kann die Preise dann weiter treiben.

Die Welternährungsorganisation sieht die Entwicklung mit großer Sorge: Einkommensverluste durch die Pandemie und gleichzeitig steigende Lebensmittelpreise weltweit kommen zusammen. Das erhöht das Risiko für Hungersnöte und soziale Unruhen.

Jede und jeder kauft anders ein, und so gibt es auch nicht den für alle perfekt passenden Spar-Tipp. Auf jeden Fall muss Sparen beim Lebensmittel-Einkauf nicht bedeuten, einfach immer das Billigste zu nehmen und auf Tierwohl, Herkunft oder Gesundheit nicht zu achten.

Es gibt weit mehr Ansätze: Denn das, was teuer wird, sind oft eingefahrene Gewohnheiten. Landet regelmäßig Essen im Müll, weil es verdorben ist, schmeißt man damit im Grunde bares Geld weg. Wer jeden Tag zwischen Arbeit und Abendessen mit grummelndem Magen in den Supermarkt flitzt, läuft vermutlich Gefahr, mehr zu kaufen als nötig.

Solche Mechanismen lassen sich austricksen. Wer sich selbst ein wenig beobachtet, merkt am besten, wo sie oder er ansetzen kann.

Was kommt nächste Woche an welchem Tag auf den Tisch? Viele Familien nehmen sich zum Beispiel am Wochenende etwas Zeit, um sich das gemeinsam zu überlegen. So lassen sich je nach Lust und Laune einige Gerichte, oder auch alle vorausplanen. Der Vorteil: Planung spart Geld. Wenn schon weitgehend feststeht, was man kochen will, kauft man gezielter ein. Und verbraucht dann auch gleich die frisch gekauften Sachen. Tipps von Verbraucherschützern für eine gute Planung finden Sie hier.

Ob per App am Handy dabei oder auf Papier – beim Einkaufszettel hat jede und jeder seinen eigenen Stil. Sinn macht er auf jeden Fall: Die Gefahr sinkt, etwas spontan zu kaufen, was einen gerade anlacht - aber dann doch im Kühlschrank in Vergessenheit gerät.

Wer Zeit und Umwege sparen will, schreibt den Zettel sogar in der Reihenfolge der Regale in seinem Supermarkt: Obst, Gemüse, Mehle und so weiter.

Nicht jedes Sonderangebot ist gut. Im Supermarkt oder Discounter gilt es, die Augen offen zu halten.

Günstigere Produkte stehen oft eher außerhalb der direkten Blickrichtung, etwa weit unten oder oben. Preise vergleichen lohnt sich ebenso, im Markt und zwischen verschiedenen Märkten - am besten aufs Kilo gerechnet.

Wer eher abends einkaufen geht, findet an der Obst- und Gemüsetheke möglicherweise noch etwas heruntergesetzt. Saisonales Obst- und Gemüse ist ebenfalls oft günstiger. Auf jeden Fall lohnt es sich, nicht hungrig loszuziehen.

Weitere Einkaufstipps von Verbraucherschützern finden Sie hier.

Der Wochenmarkt muss nicht am teuersten sein – auch wenn Viele das vermuten. Immer wieder zeigen Preisvergleiche, dass der Wochenmarkt preislich die Nase vorn haben kann. Beispielsweise wenn man im Supermarkt unverpacktes Gemüse oder Obst als Vergleich nimmt.

Es kommt auch auf die Zeit an: kurz vor Ende des Marktes kann man noch Rabatt bekommen, oder auch als Stammkunde eines Bauernhofs oder Marktbeschickers.

Bei der Entscheidung, wo man nun einkaufen möchte, kann jedenfalls ein Preisvergleich im Selbstversuch helfen.

Viele sehen auch diesen Vorteil am Wochenmarkt: die Versuchung, hier noch ein Päckchen Knabbereien und dort noch Süßigkeiten in den Einkaufswagen zu legen, ist kleiner.

Wer gut voraus plant, kann ebenfalls viel sparen. Ein Großeinkauf pro Woche macht sich bei vielen über die Zeit im Geldbeutel positiv bemerkbar. Großpackungen sind vielfach günstiger als kleine Packungen. Aber: man sollte sicher sein, dass man sie auch aufbraucht, bevor sie verfallen.

Und: Wer immer wieder schnell noch in den Supermarkt muss, weil Butter oder eine Packung Milch fehlt, oder weil er oder sie gerade erst eine Idee für’s Abendessen gekommen ist – der kauft oft mehr, als gewollt. Das Risiko kann bei einem ausgeruhten und gut geplanten Wocheneinkauf kleiner sein.

Es gibt auch Supermärkte, die gegen eine Gebühr den online bestellen Einkauf zusammenstellen, fertig zum Abholen. Das ist sicherlich Geschmacksache, ob man lieber alles selbst aussuchen will. Aber je nach eigenem Einkaufsverhalten (Stichwort "Verführbarkeit") könnte auch so etwas zum Sparen beitragen.

Hilfreich ist es in jedem Fall, die eigenen Vorräte regelmäßig durchzugehen und am besten in Schränken und Kühlschrank nach Verfallsdatum zu sortieren.

Lebensmittelverschwendung ist neben allen Folgen für die Umwelt auch teuer. Es gibt viele Tipps und Ideen. Wie man zu viel Wegwerfen von Essen vermeiden kann? Hier gibt es Tipps von SWR-Umweltredaktuerin Susanne Henn und von Verbraucherschützern.

Viele Informationen zur Verschwendung von Lebensmitteln und was dagegen hilft finden Sie auch hier in unserem Angebot.

Besonders macht es Sinn, Ordnung zu halten und auf die richtige Aufbewahrung zu achten - damit nichts aus dem Blick gerät, verdirbt und am Ende im Müll landet.

Beispielsweise brauchen es Kartoffeln dunkel und kühl, sonst treiben sie aus. Tomaten gehören nicht in den Kühlschrank. Bananen werden, wenn sie neben Äpfeln lagern, schneller reif und überreif - also matschig und braun.

Wer Bescheid weiß, wie welche Lebensmittel gelagert werden sollen, merkt, dass vieles so deutlich länger hält. Tipps dafür hat die SWR Umweltredaktion zusammengestellt.

Auch das Einkochen, Einwecken und viele andere Methoden helfen.

Wer selbst kocht, hat nicht nur den Überblick über die Zutaten, sondern kommt in der Regel auch günstiger weg.

Doppelte Portionen vorzubereiten und einzufrieren spart ebenfalls, zum Beispiel Strom beim Kochen und Arbeit.

Keine Scheu vor Resten: Reis von gestern kann zu einer Reisfleischpfanne werden – Nudeln lassen sich gut aufwärmen, da kann man viel improvisieren und erfinden. Auf Dauer macht es sich bezahlt, weniger wegzuwerfen.

Hier ein Coffee to Go, dort ein belegtes Brötchen vom Bäcker - schnell in der Mittagspause geholt. Das gehört für viele zum Alltag. Allerdings: viele kleine Snacks und Getränke können ins Geld gehen.

Dabei haben in der Coronazeit, als die Gaststätten geschlossen hatten, viele gemerkt: ein Picknick ist gar nicht so schlecht! Ob im Büro, beim Stadtbummel oder dem Ausflug mit der Familie: Wer sein eigenes Essen oder Brötchen mitbringt, spart Geld für teure Snacks am Weg oder auch für die Einkehr in ein Gasthaus.

Leitungswasser gehört zu den am strengsten regulierten Lebensmitteln. Immer wieder zeigen Untersuchungen und Tests, dass Leitungswasser mindestens genauso gut ist wie teures Mineralwasser. Wer in einem Gebäude mit neueren Leitungen wohnt, kann das Wasser problemlos trinken und spart sich Einkauf, Kisten schleppen und Geld.

Dieser letzte Spar-Tipp ist – zugegebenermaßen – sehr Typ-abhängig. Denn: Wer mit eigenem Obst, Gemüse oder Kräutern sparen will muss wissen: Die eigene Arbeitsleistung sollte man hier als Hobby betrachten und die nötige Zeit dafür haben.

Wer ohnehin gern pflanzt könnte sich aber überlegen, den Blumen- in einen Gemüsegarten zu verwandeln oder am Balkon auch Kräuter dazu zu stellen. Auf jeden Fall ist etwas Eigenes absolut frisch und schmeckt mit etwas Glück auch besonders gut.