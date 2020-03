Mittlerweile sind fast alle Branchen von der Corona-Pandemie betroffen. Große Autobauer wie Opel oder Volkswagen fahren ihre Produktion runter, Zulieferer bekommen keine Teile mehr.

All das kann dazu führen, dass betroffene Unternehmen ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. In der Zeit, in der das Unternehmen den Arbeitnehmer nicht beschäftigen kann, bekommt dieser 60 Prozent seines Nettolohns von der Bundesagentur für Arbeit bezahlt. Als Ausgleich für den Lohn, der wegfällt.

Kurzarbeit wegen des Coronavirus in immer mehr Branchen Auch die Beschäftigten von McDonald's, Pizza Hut, Vapiano oder Nordsee können wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie Kurzarbeitergeld bekommen. Der Bundesverband der Systemgastronomie (BdS) und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) einigten sich auf eine Zusatzvereinbarung im gerade vereinbarten Tarifvertrag. Auch viele Autobauer unterbrechen ihre Produktion und werden dies mit Kurzarbeit ausgleichen. Beim Autobauer Opel stehen die Produktionsbänder bereits und der VW-Konzern unterbricht die Produktion nach der Spätschicht am Donnerstagabend. Ab Donnerstag stellt auch Ford europaweit die Produktion ein. Sowie Audi in Neckarsulm, wo ab Montag die Bänder still stehen.

Wie viel Geld bekomme ich?

Ein Beispiel: Ein Arbeitnehmer, der 100 Prozent arbeitet, also 5 Tage die Woche, verdient 2.000 Euro netto. Wenn er nur noch an 4 Tagen arbeiten kann, weil sein Unternehmen ihn in Kurzarbeit schickt, dann bekommt er von der Arbeit nur noch 80 Prozent seines Nettolohns, also 1.600 Euro. Für die restlichen 80 Prozent kommt die Bundesagentur für Arbeit auf. Die bezahlt aber nur 60 Prozent des Nettolohns, also 240 Euro. Insgesamt bekommt der Arbeitnehmer während der Kurzarbeit 1.840 Euro. In jedem Fall, wird das Kurzarbeitergeld immer vom Arbeitgeber beantragt.

Immer mehr Firmen schicken ihre Beschäftigten in Kurzarbeit, um die Produktionsengpässe abzufangen. dpa Bildfunk picture alliance/Sina Schuldt/dpa

Kann mich mein Unternehmen zur Kurzarbeit verpflichten?

Grundsätzlich gilt: Der Arbeitgeber muss dafür sorgen, dass die Beschäftigten arbeiten können. Wenn das zum Beispiel aus einem der oben genannten Gründen nicht gewährleistet ist, dann kann ein Arbeitgeber Kurzarbeit beantragen. Wegen der aktuellen Situation mit dem Corona-Virus hat die Bundesregierung ein Gesetz beschlossen, dass den Arbeitgebern ermöglicht, rückwirkend bis zum 1. März Kurzarbeitergeld zu beantragen.

Kann mich mein Arbeitgeber zwingen Urlaub zu nehmen?

Das Sozialgesetzbuch III regelt genau, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um Kurzarbeit anzumelden. Dies kann nur dann geschehen, wenn der Arbeitsausfall unvermeidbar ist und der Betrieb alles getan hat, um ihn zu vermindern oder zu beheben. Der Arbeitgeber kann demnach auch anordnen, dass Zeitguthaben, Überstunden oder Ähnliches erst abgebaut werden müssen. Auch ungenutzter Urlaub, der noch nicht genehmigt ist, könnte vom Arbeitgeber angeordnet werden. Wenn die Urlaubstage aber bereits genehmigt sind, kann der Arbeitgeber sie nicht ohne Weiteres anordnen. In jedem Fall gilt jedoch, dass der Arbeitnehmer sich eng mit seinem Arbeitgeber absprechen sollte. In einer besonderen Zeit wie jetzt, gibt es viele Arbeitgeber, die sich kulanter zeigen.