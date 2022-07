per Mail teilen

Wir zeigen mit vier Kühl-Tipps, wie Getränke ohne großen Aufwand schnell selbst kühlen können.

Kalte Getränke sind im Sommer eine willkommene Erfrischung – gerade zu Zeiten immer heißerer Tage. Nicht immer bieten Supermärkte aber gekühlte Getränke an. Es gibt zig Hausmittel, die dabei helfen sollen, Getränke schnell runterzukühlen. Vier Kühltipps im Check:

Wichtig ist, dass schwarze bzw. dunkle Handtücher nehmen. Diese absorbieren die Hitze, verglichen mit hellen Tönen, am besten und kühlen so auch optimal. So geht es:

Jede Flasche, die gekühlt werden soll, wird einzeln in ein Handtuch eingewickelt.

Anschließend werden die Flaschen in die pralle Sonne gelegt.

Dunkle Handtücher absorbieren Wärme besser als helle. Colourbox

Funktionieren soll es so: die Sonne entzieht dem Handtuch die Feuchtigkeit und kühlt dadurch die Flasche im Inneren.

2. Getränke in Trockeneis-Bett

Getränke mit Trockeneis – beziehungsweise gefrorenem CO2 - runterkühlen: Es gilt zu beachten, dass das Trockeneis nur mit Sicherheits- beziehungsweise Schutzhandschuhen angefasst wird. Denn der gefrorene Kohlenstoffdioxid hat eine Temperatur von -78 Grad. Ungeschützt Berührungen mit bloßer Hand können schnell zu Verbrennung und festgefrorenen Händen führen. So geht es:

Die Getränke werden in einer Schüssel in ein Bett aus vielen kleinen Beuteln Trockeneis gelegt.

Um die Getränke gleichmäßig abzukühlen, ist es wichtig, die Getränke gleichmäßig und an allen Stellen mit Trockeneis abzudecken.

Aufgepasst: Flaschen, die zu lange im Trockeneis-Bett liegen können, leicht platzen.

Trockeneis dampft aufgrund seiner sehr geringen Temperatur sehr stark. Nach drei bis vier Tagen ist es völlig verdampft. Unsplash/Kwon Junho

Weiteres Manko: Trockeneis ist teuer. 25 Kilogramm kosten rund 35 Euro – und verdampft nach spätestens vier Tagen.

Für den sogenannten Salz-Trick benötigt man Eiswürfel, eine große Schüssel, Salz und Wasser. So geht es:

Zu Beginn werden die Getränke in eine Schüssel voll Wasser geben. Wichtig ist, dass eine große Schüssel mit genügend Platz genutzt wird.

Danach werden erst die Eiswürfel und anschließend ordentlich Salz in die Schüssel gegeben.

Nun muss das Gemisch mitsamt den Flaschen gründlich umgerührt werden.

Es folgt eine chemische Reaktion: Salz und Eiswürfel verbinden sich in einer chemischen Reaktion zu einer Kältemischung, die den Getränken die Wärme entzieht und sie so abkühlt.

Die Getränke einfach ins Gefrierfach hineinlegen und für einige Zeit abkühlen lassen. Unser Test zeigt: Nach einer Stunde hat sich die Temeperatur der Getränke von etwa 35 Grad Celsius auf knapp elf bis sechzehn Grad abgekühlt.

Aber Vorsicht: Denn Flaschen, die zu lange im Gefrierfach liegen bleiben, können platzen – vor allem Glasflaschen. Kontrollieren Sie daher regelmäßig den Gefrierschrank. Bildet sich innerhalb der Flaschen Eis, wenn auch nur geringfügig, sollten Sie die Flaschen unbedingt heraus nehmen – kalt genug sind sie dann auch allemal.