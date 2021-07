Seit Corona erhält gesundes Kochen neuen Schwung. Im Kräutergarten von Hildegard von Bingen erfahren wir, wie Kräuter angebaut werden und der Gesundheit nützen. Eine Köchin zeigt ein leckeres Kräuter-Menü.

Hildegard von Bingens großes Anliegen war die Freude des Menschen. Da ihrer Meinung nach ein Mensch mit körperlichen Beschwerden allerdings nicht froh sein könne, beschrieb sie bereits im 12. Jahrhundert die wohltuende Wirkung vieler verschiedener Kräuter auf Körper und Geist.

Wermut

Wermut hilft beim Entschlacken, ist gut für die Abwehrkräfte und hilft so, gestärkt durch den Winter zu kommen. Hildegard von Bingen beschreibt in ihrer Physica, wie der Körper mit Hilfe einer Wermut-Kur gestärkt werden kann. Dazu benötigt man lediglich Wermut-Wein.

Wermut-Wein kann einfach selbst hergestellt werden: Dazu wird ein Liter Weißwein und 150 Gramm Honig vermischt. Dann entsaftet man Wermut und gibt den Saft dem Wein-Honig-Gemisch hinzu. Jetzt aufkochen, bis der Wein eine braune Färbung annimmt. Anschließend in eine sterilisierte Flasche abfüllen und abkühlen lassen.

Von Mai bis Oktober soll jeden dritten Morgen, auf nüchternen Magen, ein Schnapsglas davon getrunken werden. Die Betonung liegt dabei auf jeden dritten Morgen, denn Wermut enthält den Giftstoff Thujone. Wer zu viel davon genießt, kann krank werden.

Aus Wermut kann außerdem eine Salbe hergestellt werden, die sehr gut gegen Verspannungen hilft. Zur Herstellung einfach Wermut entsaften und mit Vaseline anrühren.

Thujone ist auch in Absinth enthalten, ein Getränk, das früher oft von Künstlern getrunken wurde. Das war weder gut für den Körper, noch für den Geist. Van Gogh soll sich im Absinthrausch ein Stück seines Ohrs abgeschnitten haben.

Salbei

Salbei wirkt wunderbar bei Erkältungskrankheiten. Heute kennt man Salbeitees - Hildegard von Bingen nutzte Salbei-Wein. Dazu einfach Salbei in Wein ziehen lassen, anschließend mit Hilfe eines Siebs abgießen und den Salbei-Wein bei Erkältung trinken.

Bei Halsschmerzen empfahl Hildegard von Bingen außerdem ein Salbeiblatt mit Schweineschmalz zu beschmieren und das zu lutschen - quasi das Hustenbonbon des 12. Jahrhunderts.

Lavendel

Lavendel ist antiseptisch, so dass damit Wunden behandelt werden können. Doch was Hildegard von Bingen bei Lavendel besonders faszinierte, war die Wirkung auf die Psyche. Daher empfiehlt sie bei Traurigkeit und Melancholie, an Lavendel zu riechen. Dies bewirkt, dass der Körper entspannt und man gut schlafen kann. Das ist der Grund, warum auch heute noch in vielen Arztpraxen und Seniorenstiften ein Schälchen mit Lavendelöl steht. Doch auch zuhause kann man mit Lavendelöl oder einem Lavendel-Säckchen im Schlafzimmer besser schlafen.

Fenchel

Da es im Mittelalter noch keine Mundspülung gab, empfahl Hildegard von Bingen, auf Fenchelsamen zu kauen, um den schlechten Geschmack im Mund zu bekämpfen. Außerdem empfahl sie Fenchel zur Verdauungsanregung. Insbesondere der Verzehr eines Fenchelsalats oder einer gekochten Fenchelknolle vertreibt Verdauungsprobleme und macht so den Menschen froh und glücklich.

Quendel

Quendel ist ein Feldthymian. Nach Hildegard von Bingen fördert er die Durchblutung des Gehirns und regt so zu neuen Ideen an. Besonders gut schmeckt er in Gemüsepfannen.

