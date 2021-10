Kreuzfahrt-Flotten "absolut unzeitgemäß und verantwortungslos"

Landstrom für Kreuzfahrtschiffe – klappt noch nicht

Kreuzfahrtschiffe lassen selbst dann ihre Motoren laufen, wenn sie im Hafen liegen. Denn die Energieversorgung an Bord muss aufrecht erhalten bleiben. Umweltschützer und Anwohner von Häfen fordern deshalb immer wieder, dass die Schiffe dort an die Stromversorgung angeschlossen werden, damit sie während der Liegezeiten keine Abgase ausstoßen. Der Nabu fordert sogar eine Landstrom-Pflicht in allen europäischen Häfen.

Praktisch ist das derzeit allerdings gar nicht umsetzbar. Denn nur wenige Schiffe verfügen überhaupt über einen Landstrom-Anschluss, sie müssten also nachgerüstet werden. Und auch in den Häfen fehlt die dafür nötige Infrastruktur. Laut dem Kreuzfahrtverband „CLIA Deutschland“ (Cruise Lines International Association) gibt es derzeit europaweit gerade mal zwei Landstrom-Anschlüsse, und zwar in Hamburg und Kristiansand (Norwegen).

Die Umstellung auf Landstrom könnte allerdings bald politisch beschleunigt werden. Der Koordinator der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft, Norbert Brackmann (CDU), kündigte auf SWR-Anfrage eine Initiative an: Unter anderem will er die EEG-Umlage für Landstrom reduzieren, damit er für die Reedereien günstiger wird. Außerdem soll es ein Investitionsprogramm für Landstromanlagen geben. Das Papier könne, laut Brackmann, wohl Mitte Oktober der Öffentlichkeit präsentiert werden.