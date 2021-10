Krankenhaustagegeld: Lohnt sich das wirklich?

Zusatzkosten für die Krankenbesuche der Familie oder die besondere Verpflegung: Lohnt sich die Krankenhaustagegeld-Versicherung wirklich, um Patienten finanziell zu entlasten?

Unsere Marktcheck-Expertin Barbara Sternberger-Frey klärt auf, worauf Sie achten müssen:

Was leistet die Krankenhaustagegeld-Versicherung?

Das sogenannte Krankenhaustagegeld ist eine Zusatzleistung der Versicherung und wird über eine private Zusatzpolice abgesichert.

Die Krankenhaustagegeld-Versicherung zahlt bei einem medizinisch notwendigen stationären Aufenthalt im Krankenhaus. Die Höhe des Betrages wird schon im Vorfeld vereinbart. Sie wird unabhängig vom Einkommen festgelegt und ist nicht an die Krankenhausleistungen gekoppelt.

Damit die Krankenhaustagegeld-Versicherung zahlt, muss es mindestens zu einer Übernachtung im Krankenhaus kommen. Colourbox COLOURBOX43565544

Wann wird das Krankenhaustagegeld gezahlt?

Es wird ab dem ersten Tag der stationären Aufnahme im Krankenhaus gezahlt, wobei es mindestens zu einer Übernachtung kommen muss. Das Krankenhaustagegeld wird laut dem Versicherungsvertragsgesetz § 192 Abs. von der Versicherung nur dann gezahlt, wenn eine medizinische Notwendigkeit und ein stationärer Aufenthalt im Krankenhaus besteht. Die Dauer der Behandlung muss vom Krankenhaus bescheinigt werden. Bei langwierigen ambulanten Behandlungen gibt es kein Geld.

So lange bekommen Patienten während ihres Klinikaufenthaltes die Lohnfortzahlung und Krankengeld:

INFO Die Lohnfortzahlung wird bis zu sechs Wochen vom Arbeitgeber gezahlt. Beim Krankengeld springt nach der sechsten Woche die gesetzliche Kasse ein. Diese übernimmt aber nur maximal 90 Prozent des Nettogehaltes und auch nur bis zur 72. Woche. Ehegatten und Kinder, die in der gesetzlichen Familienversicherung mitversichert sind, haben keinen Anspruch auf Krankengeld.

Probleme mit der Krankenhaustagegeld-Versicherung

Da der Krankenhausaufenthalt schnell teuer werden kann, soll das Krankenhaustagegeld eine finanzielle Entlastung für die Patienten sein.

Es kann vorkommen, dass die Tarifverträge Behandlungen in einer Reha-Einrichtung ausschließen. Colourbox COLOURBOX34087095

Viele Versicherungen zahlen bei stationärer Behandlung in einem Sanatorium – nichts. Das gilt oft auch für den Aufenthalt in einer Kurklinik. Das Tagegeld während einer Reha müssen sich Betroffene häufig im Vorhinein genehmigen lassen – wer das verpasst, geht am Ende leer aus.

Man sollte daher darauf achten, einen Tarif zu wählen, der auch Behandlungen in einer Reha-Einrichtung einschließt.

Lohnt sich die Zusatzversicherung?

Aus der Sicht der Marktcheck-Expertin Barbara Sternberger-Frey ist sie das falsche Produkt für angestellte Arbeitnehmer. Denn sie dient nicht dazu, die Einnahmeeinbußen auszugleichen. Dafür gibt es die Krankentagegeld-Versicherung. Diese beiden Zusatzversicherungen werden häufig verwechselt.

Die Krankenhäuser erheben pro Tag eine pauschale Zuzahlung, die derzeit bei 10 Euro liegt. Diese Zuzahlung ist allerdings vom Gesetzgeber auf maximal 28 Tage und somit 280 Euro im Jahr begrenzt. Hier zeigt sich also, dass eine Zusatzpolice nicht unbedingt nötig ist, da ein maximales Risiko von 280 Euro abgesichert wird.

Die Krankenhaustagegeld-Versicherung kann unter Umständen für Selbstständige hilfreich sein, die kein Krankengeld von der gesetzlichen Krankenversicherung erhalten und damit ihre Arbeitsausfälle kompensieren.