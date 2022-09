Zucchini-Kartoffel-Gratin mit süß-salzigem Pfirsich-Salat

Im leckeren Zucchiniauflauf stecken Eiweiß, Ballaststoffe und gesunde Fette. Dazu passt ein sommerlicher Salatmix, der einen tollen Kontrast zum knusprigen Gratin bildet.

Portionen: 2 Zubereitungszeit: 50 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: p.P. 538 kcal, 14,9 g Eiweiß, 24,4 g Fett, 69 g Kohlenhydrate, 11,6 g Ballaststoffe Rezeptautor/Rezeptautorin: Dagmar von Cramm

Zutaten

400 g Zucchini

250 g feste Kartoffeln

50 g Semmelbrösel

30 g Sesam

3 - 4 EL Rapsöl

3 Tomaten

2 Stück Pfirsiche (alternativ: 1 Stück Melone)

1 kleine Zwiebel

Salz

Zucker

Pul Biber (alternativ: Chili-Gewürz)

Zubereitung

Kartoffeln knapp garkochen. Zucchini waschen und anschließend in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Kartoffeln pellen und 0,5 cm dick aufschneiden. Eine Gratinform einölen, dann Zucchini- und Kartoffelscheiben im Wechsel schichten. Semmelbrösel mit Sesam, Salz, Pul Biber und Zucker mischen und anschließend über Zucchini- und Kartoffelscheiben verteilen. Dann mit Öl beträufeln und im heißen Ofen bei 200 Grad für etwa 30 Minuten backen. Tomaten und Pfirsiche waschen und in kleine Würfel schneiden. Die Zwiebeln schälen und sehr fein hacken. Alles miteinander vermischen und mit den Gewürzen zu einem kleinen Salat mischen. Den Salat zum Gratin reichen.

Spartipp: Altbackenes Brot in möglichst dünnen Scheiben in einem Leinenbeutel hängend aufbewahren - so trocknen sie, ohne zu schimmeln. Dann (im Blitzhacker) zu Bröseln verarbeiten. Sie passen als Verlängerung mit Fett in der Pfanne gebraten zu Kartoffeln, Gemüse, Nudeln, Klößen. Oder man macht Klößchen aus ihnen.

