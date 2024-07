Kaum eine Marke ist so eng mit dem deutschen Fußball und der Nationalmannschaft verknüpft wie Adidas. Das Unternehmen aus dem fränkischen Herzogenaurach war seit 1954 Ausrüster der „Mannschaft“ und die berühmten drei Streifen ein wesentlicher Bestandteil der Nationaltrikots. Auch bei der EM 2024 wird das National-Team in Adidas-Kleidung auf dem Platz stehen. Wie gut ist die Qualität der Produkte von Adidas? Können die Sneaker im Labortest den Vergleich mit der Konkurrenz bestehen? Den EM-Ball testet die Sporthochschule Köln: Was ist sein Geheimnis? Wie schwer trifft der Wechsel des DFB zu Nike den Konzern? Außerdem: Mit den Kult-Sneakern Samba oder Gazelle sorgt Adidas gerade für einen Hype auf dem Modemarkt. Wie angesagt ist Adidas und welche Marketing-Strategie steckt dahinter? Ist der Konzern tatsächlich so nachhaltig, wie er sich verkauft? „Marktcheck checkt“ deckt die Preistricks hinter dem DFB-Trikot auf und testet im Labor, wie nachhaltig das Trikot wirklich ist.