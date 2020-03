Jessika Tirandazi, Leiterin Diakonie-Sozialstation in Mannheim

Corona verändert im Moment alles, unser ganzes Leben fühlt sich an wie auf den Kopf gestellt. Aber trotz aller Panik- und Krisenstimmung müssen die meisten von uns arbeiten. Allerdings oft unter anderen, neuen Bedingungen. Wir sprechen mit Menschen aus unterschiedlichen Berufen, welche Auswirkungen das Virus hat. Corona-Chroniken: Arbeitsalltag in der Krise. Heute mit Jessika Tirandazi, der Chefin der Diakonie-Sozialstation in Mannheim.